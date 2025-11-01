قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد المومياوات والكباش.. أحمد الخواجة مسئول مكياج افتتاح المتحف المصري الكبير

وقع اختيار القائمون على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي  يقام مساء اليوم على خبير التجميل الشهير أحمد الخواجة، ليصبح المسئول الأول عن مكياج جميع العروض المتواجدة على خريطة حفل الافتتاح في مسئولية جديدة تضاف إلى سلسلة الفعاليات الضخمة السابقة له.

 ووضع الخواجة مع فريق عمله الضخم خطة عمل محكمة للتعامل مع الحدث العالمي الضخم وبعد  أشهر من الاستعدادات  أصبح جاهزًا لتقديم نجوم العروض المختلفة في صورة مبهرة تتماشى مع الحدث المميز، واختار أحدث وأهم طرق المكياج التي تناسب الإطلالة المطلوبة.

 ويأتي إسناد مهمة الحدث الضخم لأحمد الخواجة لتضاف إلى سلسلة من الأحداث الناجحة التي حقق فيها تفوقا هائلا مثل حفل موكب نقل المومياوات الملكية وحفل افتتاح طريق الكباش، وغيرها من المؤتمرات الرئاسية ومنتدى شباب العالم وعدد من الأحداث الضخمة.

 وشارك أحمد الخواجة في عدد كبير من الأعمال الفنية كماكييرا للعمل ومنها مسلسلات "أثينا وبدل الحدوتة تلاتة وكل ما نفترق وسر إلهي وطاقة نور والآنسة فرح" وغيرها من الأعمال.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، سابقا، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند. 

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

