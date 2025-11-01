رامي إمام يرد على أزمات شمس الزناتي ويكشف تحضيرات البحث عن فضيحة

كشف المخرج رامي إمام عن رأيه فى تقديم فيلم شمس الزناتي الذي يقوم ببطولته محمد إمام والذى شهد بعد الأزمات بين منتجه ومخرجه السابق عمرو سلامة.

وقال رامي إمام عبر برنامج et بالعربي : إن الجزء الجديد من "شمس الزناتي" ما زال قيد التنفيذ رغم الخلافات السابقة بين المخرج عمرو سلامة وشركة الإنتاج، موضحًا أن العمل لن يكون تكملة مباشرة للفيلم الأصلي الصادر عام 1991، بل قصة تسبق الأحداث (prequel) وتتناول حياة شمس الزناتي في شبابه.

رامي إمام يرد على عدم اخراجه لشمس الزناتي

كما تطرق رامي إمام عن سبب عدم توليه مهمة إخراج الفيلم قائلا : مش لازم أكون المخرج، الفيلم ما هوش تكملة، هو ما قبل شمس الزناتي، وطبعًا كان يسعدني أكون المخرج، لكن في مخرج شغال عليه دلوقت والحمد لله.

من ناحية أخرى تحدث رامي إمام عن تجربته الجديد بإعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة” قائلًا: إن النسخة المقبلة ستكون remake مع معالجة معاصرة تتناسب مع ذوق الشباب اليوم: “بحاول أشتغل عليه لـ2025، وده نفس القصة لكن بروح الشباب الجديد، لأن الفيلم القديم ما كانش بيخاطب الجيل اللي موجود دلوقت”، وحول إمكانية مشاركة ممثلين من النسخة الأصلية، اكتفى بالقول: "دي مفاجأة بقى".

ويقوم حاليا المخرج رامي إمام بالتحضير الى فيلمه الجديد “البحث عن فضيحة” الذى قدم من قبل فى 1973.