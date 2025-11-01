قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
رامي إمام يرد على أزمات شمس الزناتي ويكشف تحضيرات البحث عن فضيحة
"بي بي سي" تكشف مفارقة بين هرم خوفو والمتحف المصري الكبير
راجي الإتربي: مشاركة يابانية غير مسبوقة في افتتاح المتحف المصري الكبير
استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد
أحمد تركي: الإسلام لا يعادي العلم ولا الحضارة.. والحملة ضد الآثار تشويه للوعي
أسوشيتد برس عن افتتاح المتحف الكبير: الرئيس السيسي يقود نهضة مصر
كمال الدالي: المتحف الكبير يعكس قوة الدولة وقدرتها على صون التاريخ وصناعة المستقبل
فن وثقافة

رامي إمام يرد على أزمات شمس الزناتي ويكشف تحضيرات البحث عن فضيحة

رامي إمام
رامي إمام
سعيد فراج

كشف المخرج رامي إمام عن رأيه فى تقديم فيلم شمس الزناتي الذي يقوم ببطولته محمد إمام والذى شهد بعد الأزمات بين منتجه ومخرجه السابق عمرو سلامة. 

وقال رامي إمام عبر برنامج et بالعربي : إن الجزء الجديد من "شمس الزناتي" ما زال قيد التنفيذ رغم الخلافات السابقة بين المخرج عمرو سلامة وشركة الإنتاج، موضحًا أن العمل لن يكون تكملة مباشرة للفيلم الأصلي الصادر عام 1991، بل قصة تسبق الأحداث (prequel) وتتناول حياة شمس الزناتي في شبابه.

رامي إمام يرد على عدم اخراجه لشمس الزناتي

كما تطرق رامي إمام عن سبب عدم توليه مهمة إخراج الفيلم قائلا : مش لازم أكون المخرج، الفيلم ما هوش تكملة، هو ما قبل شمس الزناتي، وطبعًا كان يسعدني أكون المخرج، لكن في مخرج شغال عليه دلوقت والحمد لله.

من ناحية أخرى تحدث رامي إمام عن تجربته الجديد بإعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة” قائلًا: إن النسخة المقبلة ستكون remake مع معالجة معاصرة تتناسب مع ذوق الشباب اليوم: “بحاول أشتغل عليه لـ2025، وده نفس القصة لكن بروح الشباب الجديد، لأن الفيلم القديم ما كانش بيخاطب الجيل اللي موجود دلوقت”، وحول إمكانية مشاركة ممثلين من النسخة الأصلية، اكتفى بالقول: "دي مفاجأة بقى".

ويقوم حاليا المخرج رامي إمام بالتحضير الى فيلمه الجديد “البحث عن فضيحة” الذى قدم من قبل فى 1973. 

رامي إمام أعمال رامي إمام المخرج رامي إمام عادل إمام فيلم شمس الزناتي فيلم البحث عن فضيحة

