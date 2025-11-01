من الميدان إلى البهو.. ذكريات نقل تمثال رمسيس للمتحف الكبير

كشف المخرج ميدو شعبان عن كواليس مشاركته فى نقل تمثال رمسيس الثاني من الميدان الى المتحف المصري الكبير حيث يكشف ذكرياته عن هذا الحدث العظيم.

وقال ميدو شعبان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : في 2006 شرفت بالقيام بالإخراج التلفزيوني لنقل تمثال رمسيس من مكانه إلى المتحف الجديد وكان مشروع ضخم جدا في ذلك الوقت، واستمر البث التلفزيوني المباشر لاكثر من 24 ساعة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، سابقا، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.