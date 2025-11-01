احتفالا بالمتحف الكبير .. تامر حسني يشارك جمهوره إطلالة فرعونية

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو جديد بتقنية الذكاء الاصطناعي، ظهر فيه بإطلالة مستوحاة من الفراعنة، معبرًا عن فخره بالحضارة المصرية القديمة.

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «بشارك بأحلى تريند السنة دي اللي هيخلينا كلنا نشاور على حضارتنا الفرعونية، وكل حد فينا يتصور كواحد من الفراعنة القدماء المصريين اللي حيّروا التاريخ بقوتهم وبعلمهم اللي سابق كل العصور اللي جت بعدهم».

وأضاف: «فخور إن دي حضارتي، وكل الحب والتقدير والفخر بافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو أكبر متحف في العالم».

https://www.instagram.com/reel/DQfnM7QDLBI/?igsh=MTVjbmhvazFndnJvZg==

ومن المقرر أن تبدأ تغطية افتتاح المتحف المصري الكبير في السادسة مساء اليوم السبت 1 نوفمبر، عبر شبكة من القنوات المصرية تشمل DMC، ON، CBC، والحياة.