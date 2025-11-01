رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير

استقبل مطار الإسكندرية الدولي رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) تاناكا أكيهيكو، والوفد المرافق له ، لدى وصولهم إلى جمهورية مصر العربية ، للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

ورحّب الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، برئيس وكالة جايكا، معربًا عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين الجانبين، ومؤكدا أن التعاون بين الشركة المصرية للمطارات ووكالة جايكا يمثل نموذجا ناجحا للشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات المطارات الحديثة وفقا لأعلى معايير الجودة والاستدامة.

وأشار الطيار وائل النشار إلى أن مبنى الركاب رقم (2) بمطار الإسكندرية يُعد أحد أبرز إنجازات التعاون المصري الياباني، لما يتميز به من تصميم عصري صديق للبيئة وتجهيزات متطورة تسهم في تقديم تجربة سفر مريحة ومتكاملة للمسافرين.

من جانبه، أعرب السيد تاناكا أكيهيكو عن سعادته بالمستوى المتميز لمطار الإسكندرية، مشيدا ببساطة التصميم وسهولة تجربة السفر التي يوفرها المطار، ومعتبرا إياه نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر واليابان في مجال تطوير المطارات.

ويُعد مبنى الركاب رقم (2) ثاني ثمرة للتعاون بين الشركة المصرية للمطارات ووكالة جايكا اليابانية بعد تطوير مبنى الركاب رقم (1) الذي تم افتتاحه عام 2010، كما يُعد أول مبنى صديق للبيئة في قارة أفريقيا، حيث تم تصميمه وتنفيذه وفقًا لأعلى معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة، ليكون نموذجًا رائدًا للمطارات الخضراء في مصر وأفريقيا.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية واليابان، ودعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني بما يواكب رؤية الدولة المصرية.