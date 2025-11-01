أبناء القدماء المصريين يبهرون العالم.. الجيزة جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير

أنهت محافظة الجيزة، كافة استعداداتها لاستقبال الحدث الثقافي الأضخم في العالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأصبحت المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، جاهزة تماماً لاستقبال الزائرين، لتعكس الوجه الحضاري الحديث لمصر.

وشهدت الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، خلال الأشهر الماضية، طفرة جمالية غير مسبوقة وعمليات تطوير مكثفة شملت:

-تطوير المحاور والطرق الرئيسية لضمان سهولة الوصول.

-توسعة الأرصفة وتحسين بنيتها التحتية.

-تجميل المشهد البصري من خلال زراعة مسطحات خضراء ونخيل، لإضفاء لمسة حضارية تليق بعظمة المكان.

-تحسين واجهات العقارات المحيطة بالمتحف.

-رفع كفاءة شبكات المرافق لضمان أفضل الخدمات للزائرين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت محافظة الجيزة، أن هذه الأعمال تهدف إلى استقبال الزائرين في أجواء مبهرة تعكس جهود الدولة واستعداداتها لاستقبال هذا الحدث العالمي الفريد، استعدادًا لاستقبال الوفود الرسمية والضيوف المشاركين في الافتتاح التاريخي، إلى جانب متابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة محيط فنادق الإقامة لضمان التكامل في الصورة الجمالية والحضارية للمنطقة.

ومن أجل ضمان انتظام سير العمل خلال الحدث العالمي، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وحتى الانتهاء من فعاليات الافتتاح.

وتتمثل مهام غرفة العمليات فيما يلي:

-المتابعة الميدانية للموقف بشكل مستمر.

االتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.

كما تم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات بتواجد فرق عمل على مدار اليوم، مزودة بكافة الفنيين والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع أي مواقف طارئة أو بلاغات. وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى وعدم السماح بأي تقصير أو تأخير في الاستجابة الميدانية، لضمان ظهور المحافظة في أبهى صورة حضارية أمام العالم.

كما تأهبت محافظة الجيزة بكامل أجهزتها ومرافقها، بعد استكمال كافة أعمال التطوير والتجميل، لاستقبال هذا الافتتاح التاريخي الذي طال انتظاره، والذي يمثل علامة فارقة في خارطة السياحة والثقافة العالمية.