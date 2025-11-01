قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهرم الرابع وأكبر صرح ثقافي في القرن الـ 21 .. الاعلام الدولي: إفتتاح المحتف الكبير حدث تاريخي ونقلة كبيرة للسياحة المصرية
الرئيس السيسي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدا رسميا
أخبار السيارات| 5 عربيات زيرو موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر"..مواصفات جينيسيس G80
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام
عالم أزهري: الآثار جزء من هويتنا.. والاحتفال بها اعتزاز بالحضارة المصرية
وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة
مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر متقارب بين الأهلي والزمالك
إصدار صحراوي للطرق الوعرة.. نيسان باترول NISMO تخطف الأنظار مجددًا
يقضي على الجوع.. الفلاحين: اكتشاف جين يضاعف إنتاجية القمح فى العالم
أبناء القدماء المصريين يبهرون العالم.. الجيزة جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير
صلاة الزوال.. اعرف المراد بها وفضلها وعدد ركعاتها
سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أبناء القدماء المصريين يبهرون العالم.. الجيزة جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير
الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير
أحمد زهران

أنهت محافظة الجيزة، كافة استعداداتها لاستقبال الحدث الثقافي الأضخم في العالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأصبحت المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، جاهزة تماماً لاستقبال الزائرين، لتعكس الوجه الحضاري الحديث لمصر.

وشهدت الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، خلال الأشهر الماضية، طفرة جمالية غير مسبوقة وعمليات تطوير مكثفة شملت:
-تطوير المحاور والطرق الرئيسية لضمان سهولة الوصول.
-توسعة الأرصفة وتحسين بنيتها التحتية.
-تجميل المشهد البصري من خلال زراعة مسطحات خضراء ونخيل، لإضفاء لمسة حضارية تليق بعظمة المكان.
-تحسين واجهات العقارات المحيطة بالمتحف.
-رفع كفاءة شبكات المرافق لضمان أفضل الخدمات للزائرين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت محافظة الجيزة، أن هذه الأعمال تهدف إلى استقبال الزائرين في أجواء مبهرة تعكس جهود الدولة واستعداداتها لاستقبال هذا الحدث العالمي الفريد، استعدادًا لاستقبال الوفود الرسمية والضيوف المشاركين في الافتتاح التاريخي، إلى جانب متابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة محيط فنادق الإقامة لضمان التكامل في الصورة الجمالية والحضارية للمنطقة.

ومن أجل ضمان انتظام سير العمل خلال الحدث العالمي، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وحتى الانتهاء من فعاليات الافتتاح.
وتتمثل مهام غرفة العمليات فيما يلي:
-المتابعة الميدانية للموقف بشكل مستمر.
االتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية بالمحافظة.

كما تم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات بتواجد فرق عمل على مدار اليوم، مزودة بكافة الفنيين والمعدات اللازمة للتعامل السريع مع أي مواقف طارئة أو بلاغات. وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى وعدم السماح بأي تقصير أو تأخير في الاستجابة الميدانية، لضمان ظهور المحافظة في أبهى صورة حضارية أمام العالم.

كما تأهبت محافظة الجيزة بكامل أجهزتها ومرافقها، بعد استكمال كافة أعمال التطوير والتجميل، لاستقبال هذا الافتتاح التاريخي الذي طال انتظاره، والذي يمثل علامة فارقة في خارطة السياحة والثقافة العالمية.

محافظة الجيزة الحدث الثقافي الأضخم افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

بالصور

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

وصفات بـ3 مكونات فقط.. أطباق لذيذة بميزانية محدودة

أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط
أفكار لأكلات بثلاث مكونات فقط

سر جمال كليوباترا.. الملكة التي سحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير

سر جمال كليوباترا... الملكة التي استحمت بالحليب وسحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير اليوم
سر جمال كليوباترا... الملكة التي استحمت بالحليب وسحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير اليوم
سر جمال كليوباترا... الملكة التي استحمت بالحليب وسحرت العالم يعود بريقها مع افتتاح المتحف الكبير اليوم

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد