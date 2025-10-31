وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو

أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خالص تهانيها لمحافظة الجيزة بمناسبة اختيارها ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو لعام 2025 في مجال السينما، لتصبح بذلك أول مدينة مصرية تنضم إلى الشبكة في هذا المجال، وهو إنجاز يعكس المكانة الرائدة لمصر في الصناعات الثقافية والإبداعية ودورها التاريخي في دعم الفنون والسينما على المستويين العربي والدولي.

وأكدت الوزيرة أن هذا النجاح يجسد توجه الدولة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين المدن من توظيف الثقافة والإبداع كأدوات للتنمية المحلية المستدامة، وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية لمصر في المحافل الدولية.

وأضافت أن اختيار منظمة اليونسكو لمحافظة الجيزة ضمن 58 مدينة جديدة انضمت إلى الشبكة هذا العام، جاء تتويجًا لجهود عمل جماعي متكامل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، حيث تولت إدارة التعاون الدولي بالوزارة إعداد ملف الترشح والتنسيق مع المنظمة، بمساندة فاعلة من فريق المحافظة، بما أبرز المقومات الفنية والثقافية للجيزة وريادتها التاريخية في مجال السينما والإنتاج الفني.

ووجهت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير للفريق الفني بإدارة التعاون الدولي بالوزارة على أدائهم الاحترافي في إعداد الملف ومتابعة إجراءات التقييم على مدار الشهور الماضية، مشيدة بما قدموه من جهد متميز يعكس كفاءة الجهاز التنفيذي في إدارة ملفات التعاون الدولي.

كما أعربت الوزيرة عن تقديرها لفريق محافظة الجيزة، برئاسة السيد المحافظ، على روح التعاون والدعم المؤسسي التي ساهمت في نجاح الملف وإبراز الصورة الإبداعية للمحافظة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في دعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل دعمها لمحافظة الجيزة لتعظيم الاستفادة من عضويتها في الشبكة من خلال مشروعات وبرامج ثقافية وسينمائية تسهم في تعزيز مكانة الجيزة كأحد المراكز الإبداعية الرائدة في المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الثقافة والتنمية الحضرية.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن انضمام الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو يمثل إضافة نوعية لمسيرة مصر في تعزيز دور الثقافة كركيزة للتنمية، ودليلًا على ما تمتلكه المدن المصرية من طاقات بشرية وإبداعية قادرة على المنافسة عالميًا.