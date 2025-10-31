قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
وزيرة التنمية المحلية تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خالص تهانيها لمحافظة الجيزة بمناسبة اختيارها ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو لعام 2025 في مجال السينما، لتصبح بذلك أول مدينة مصرية تنضم إلى الشبكة في هذا المجال، وهو إنجاز يعكس المكانة الرائدة لمصر في الصناعات الثقافية والإبداعية ودورها التاريخي في دعم الفنون والسينما على المستويين العربي والدولي.

وأكدت الوزيرة أن هذا النجاح يجسد توجه الدولة المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين المدن من توظيف الثقافة والإبداع كأدوات للتنمية المحلية المستدامة، وتعزيز الهوية الثقافية والحضارية لمصر في المحافل الدولية.

وأضافت أن اختيار منظمة اليونسكو لمحافظة الجيزة ضمن 58 مدينة جديدة انضمت إلى الشبكة هذا العام، جاء تتويجًا لجهود عمل جماعي متكامل بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، حيث تولت إدارة التعاون الدولي بالوزارة إعداد ملف الترشح والتنسيق مع المنظمة، بمساندة فاعلة من فريق المحافظة، بما أبرز المقومات الفنية والثقافية للجيزة وريادتها التاريخية في مجال السينما والإنتاج الفني.

ووجهت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير للفريق الفني بإدارة التعاون الدولي بالوزارة على أدائهم الاحترافي في إعداد الملف ومتابعة إجراءات التقييم على مدار الشهور الماضية، مشيدة بما قدموه من جهد متميز يعكس كفاءة الجهاز التنفيذي في إدارة ملفات التعاون الدولي.

كما أعربت الوزيرة عن تقديرها لفريق محافظة الجيزة، برئاسة السيد المحافظ، على روح التعاون والدعم المؤسسي التي ساهمت في نجاح الملف وإبراز الصورة الإبداعية للمحافظة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في دعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل دعمها لمحافظة الجيزة لتعظيم الاستفادة من عضويتها في الشبكة من خلال مشروعات وبرامج ثقافية وسينمائية تسهم في تعزيز مكانة الجيزة كأحد المراكز الإبداعية الرائدة في المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الثقافة والتنمية الحضرية.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن انضمام الجيزة إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو يمثل إضافة نوعية لمسيرة مصر في تعزيز دور الثقافة كركيزة للتنمية، ودليلًا على ما تمتلكه المدن المصرية من طاقات بشرية وإبداعية قادرة على المنافسة عالميًا.

