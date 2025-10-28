قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة يعاين المحاور المرورية والمسارات المؤدية للمتحف الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية موسعة لمعاينة الحالة العامة للطرق والمحاور المرورية والمسارات المؤدية إلى المتحف بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والطالبية والهرم ومحيط فنادق الإقامة للضيوف، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير . 

شملت جولة المحافظ محور 26 يوليو، والطريق الدائري، ومحور كمال عامر، والبحر الأعظم، وشارع ربيع الجيزي، حيث تابع الحالة العامة من أعمال نظافة ودهان البلدورات وتخطيط الشوارع، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أي أعمال جارية قبل موعد الافتتاح الرسمي، بما يحقق السيولة المرورية ويسهّل حركة الزائرين المتجهين إلى المتحف.
وأوضح المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة أعدت خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين المحيطة بالمتحف، بما يعكس المظهر الحضاري لمصر وييسر حركة الوصول إلى هذا الصرح العالمي.
وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تقوم بدور محوري في تنفيذ ومتابعة أعمال التطوير ميدانيًا، من خلال تحسين المرافق والخدمات وتنسيق المظهر العام بما يجسد رؤية الدولة نحو تقديم تجربة استثنائية لزوار المتحف من مختلف دول العالم.
وخلال الجولة كلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء المعنية بمراجعة أعمال الدهانات على أعمدة الإنارة، ورفع كفاءة الإضاءة الليلية، وتعليق الأعلام واللافتات التجميلية لضمان الظهور بالشكل الحضاري اللائق والمشرف الذي يعكس الوجه الجمالي لمحافظة الجيزة، ويواكب أهمية هذا الحدث التاريخي الفريد.
وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أن العمل لا يقتصر على تطوير الطرق والمحاور فحسب، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة الخدمات العامة من مرافق وصرف صحي وكهرباء وإنارة، لضمان جاهزية البنية التحتية بالكامل، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالفنادق والمنشآت السياحية لاستقبال ملايين الزائرين المتوقع توافدهم عقب افتتاح المتحف.
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل خاصة بالجزر الوسطى والأرصفة، وتعزيز التواجد الميداني لفرق النظافة والصيانة على مدار اليوم، لضمان أعلى مستوى من الانضباط والمظهر الجمالي بالمناطق الحيوية.
واختتم المهندس عادل النجار جولته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للانتهاء من جميع الأعمال التجميلية والخدمية في التوقيتات المحددة . 
رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

محافظ الجيزة المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير محور كمال عامر السيولة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أرض زراعية

برلماني تطوير الإنتاج الزراعي ضرورة لمواجهة تحديات المناخ وتحقيق الاكتفاء الذاتي

مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب على الأبواب .. احذر إتلاف بيانات الناخبين

المتحف المصري الكبير

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حلم طال انتظاره ويليق بعظمة حضارتنا

بالصور

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد