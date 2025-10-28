غلق مطعم ليلي بالعجوزة..محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والطالبية والمنيرة الغربية وأطفيح، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع عبد القوي أحمد المتفرع من شارع شهاب بحي العجوزة، لتضرره من وجود منشاة " مطعم ليلي " يمارس نشاط دون ترخيص ويتسبب في إزعاج السكان.

وأوضح المحافظ للمواطن أنه تم إغلاق المنشاة لما تسببه من إزعاج وحرر حي العجوزة محاضر بيئية واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدارة النشاط دون تراخيص مع قطع المرافق عن المنشأة لعدم الانتفاع بالمخالفة .

وفي حي الطالبية، استعرض المحافظ شكوى إحدى المواطنات من شارع خوفو بالكوم الأخضر لتضررها من أحد المحال الذي يمارس نشاطه بدون ترخيص وقيامه بفض الشمع بعد إغلاقه من قبل الحي.

ووجه المحافظ رئيس حي الطالبية بمتابعة الموقع دوريًا لمنع ممارسة أي نشاط دون ترخيص، والتأكد من الالتزام بالرسومات الهندسية وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفات.

وفي حي المنيرة الغربية، بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين المقيمين بمنطقة الحفرية، لتضرره من رفض الحي طلبه الخاص بسقف الدور الأول بالعقار المملوك له رغم حصوله على نموذج (8).

وكلف المحافظ رئيس حي المنيرة الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص الطلب المقدم من المواطن وإصدار الترخيص تيسيرًا على المواطنين.

وفي مركز ومدينة أطفيح، تقدم أحد المواطنين من قرية صول بشكوى يتضرر فيها من الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي، لقيامها بأستخدام المعدات الثقيلة ووضع خطوط الصرف فوق خطوط مياه الشرب ، ما أدى إلى تلف خطوط المنازل وحدوث تسريب للمياه، مما يؤثر على الحالة الإنشائية للمباني.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمعاينة الميدانية للمنطقة محل الشكوى، للتأكد من سلامة الشبكات ومعالجة المشكلة بشكل جذري.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مواصلة عقد اللقاءات الدورية باعتبارها منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل علي حلها .

حضر اللقاء: هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية .