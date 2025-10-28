قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق مطعم ليلي بالعجوزة..محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والطالبية والمنيرة الغربية وأطفيح، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع عبد القوي أحمد المتفرع من شارع شهاب بحي العجوزة، لتضرره من وجود منشاة " مطعم ليلي " يمارس نشاط دون ترخيص ويتسبب في إزعاج السكان.

وأوضح المحافظ للمواطن أنه تم إغلاق المنشاة لما تسببه من إزعاج وحرر حي العجوزة محاضر بيئية واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدارة النشاط دون تراخيص مع قطع المرافق عن المنشأة لعدم الانتفاع بالمخالفة .

وفي حي الطالبية، استعرض المحافظ شكوى إحدى المواطنات من شارع خوفو بالكوم الأخضر لتضررها من أحد المحال الذي يمارس نشاطه بدون ترخيص وقيامه بفض الشمع بعد إغلاقه من قبل الحي.

ووجه المحافظ رئيس حي الطالبية بمتابعة الموقع دوريًا لمنع ممارسة أي نشاط دون ترخيص، والتأكد من الالتزام بالرسومات الهندسية وعدم إجراء أي تعديلات إنشائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مخالفات.

وفي حي المنيرة الغربية، بحث المحافظ شكوى أحد المواطنين المقيمين بمنطقة الحفرية، لتضرره من رفض الحي طلبه الخاص بسقف الدور الأول بالعقار المملوك له رغم حصوله على نموذج (8).

وكلف المحافظ رئيس حي المنيرة الغربية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص الطلب المقدم من المواطن وإصدار الترخيص تيسيرًا على المواطنين.

وفي مركز ومدينة أطفيح، تقدم أحد المواطنين من قرية صول بشكوى يتضرر فيها من الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي، لقيامها بأستخدام المعدات الثقيلة ووضع خطوط الصرف فوق خطوط مياه الشرب ، ما أدى إلى تلف خطوط المنازل وحدوث تسريب للمياه، مما يؤثر على الحالة الإنشائية للمباني.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمعاينة الميدانية للمنطقة محل الشكوى، للتأكد من سلامة الشبكات ومعالجة المشكلة بشكل جذري.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مواصلة عقد اللقاءات الدورية باعتبارها منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل علي حلها  .

حضر اللقاء: هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية .

محافظ الجيزة بحث الشكاوى والطلبات مراكز العجوزة والطالبية العجوزة والطالبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أمازون تعلن أكبر عملية تسريح للموظفين في عام 2025

أرشيفية

تقرير عبري: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار منذ عام 2024

بنيامين نتنياهو

أكسيوس: نتنياهو شدد على ضرورة التنسيق مع واشنطن قبل اتخاذ أي خطوة بشأن غزة

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد