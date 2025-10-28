قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتعال الحرب من جديد.. إسرائيل تطلب إذن أمريكا للعدوان على لبنان
الذهب نزل 100 جنيه.. مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج
1916 جنيهًا كل شهر.. احسب عائد 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري
شرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير بجميع المدارس الخميس المقبل
قرار عاجل في طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك
المتهم بإنهاء حياة شينزو آبي يقرّ بجريمته.. و"كنيسة التوحيد" تعود إلى الواجهة في اليابان
المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري عملاق يرى النور (تسلسل زمني)
للحد من الأخطاء الطبية وتحقيق الرعاية الذكية.. تفاصيل إطلاق مصر للروشتة الرقمية
سيارة تطيح بشخص أثناء عبوره الطريق بالمنيب
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
محافظات

الجيزة.. تحسين الصورة البصرية برسومات فرعونية على الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير

تجميل الاكشاك الكهربائية
تجميل الاكشاك الكهربائية
أحمد زهران

أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن إعجابه بأعمال تجميل وتحسين الصورة البصرية التي تشهدها عدد من القطاعات بمدينة السادس من أكتوبر، التي تضمنت رسم جداريات ورسومات فرعونية على الأكشاك الكهربائية في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد المحافظ أن تلك الرسومات تعكس عمق الحضارة المصرية القديمة وتضفي لمسات فنية راقية على المظهر العام للمحاور والطرق المؤدية للمتحف، بما يبرز الهوية البصرية المميزة لمحافظة الجيزة أمام زوار وضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشار النجار إلى أن تنفيذ الأعمال يتم بأيدي فنانين تشكيليين وشباب موهوبين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في مبادرة تهدف إلى دمج الفن في المظهر الحضاري للمدينة وتحسين البيئة البصرية على نحو يعكس أصالة وتاريخ الجيزة.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتجميل الطرق والمحاور الرئيسية حيث بدأت بعدد من القطاعات بمدينة أكتوبر وسيتم تعميم التجربة على باقي المناطق والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير .

المتحف المصري الكبير اخبار الجيزة محافظة الجيزة

