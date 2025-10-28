تعليم الجيزة.. فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصري الكبير وأهميته الحضارية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مديرية التربية والتعليم بدأت تخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية بطابور الصباح بجميع مدارس المحافظة، للحديث عن المتحف المصري الكبير وأهميته باعتباره أكبر صرح حضاري وثقافي في العالم، يجسد عظمة التاريخ المصري القديم ويُعد رمزًا عالميًا للحضارة المصرية.

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز وعي النشء والطلاب بما تمتلكه مصر من كنوز أثرية ومقومات حضارية فريدة، وغرس روح الانتماء والفخر بتاريخ وطنهم العريق.

وأشار النجار إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على تراثها التاريخي وإبرازه أمام العالم في أبهى صورة، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي بدور المتحف يسهم في دعم جهود الدولة للنهوض بالسياحة الثقافية والتاريخية.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية مشاركة المدارس والطلاب في الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تسلط الضوء على المتحف، ليكون لدى الأجيال الجديدة إدراك حقيقي لعظمة حضارتهم، مؤكدًا أن الجيزة بما تضمه من آثار ومواقع تاريخية ستظل بوابة الحضارة المصرية إلى العالم.