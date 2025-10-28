محافظ الجيزة: بدء تشغيل شاشات العرض بالميادين للتوعوية بالمتحف المصري الكبير

أعلن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بدء تشغيل شاشات العرض الكبرى، التي جرى تخصيصها بالميادين والشوارع الرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، لبث المواد التوعوية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، وما تشهده المنطقة المحيطة به من أعمال تطوير ورفع كفاءة للطرق والمحاور، استعدادا للحدث العالمي المرتقب.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن شاشات العرض تقوم حاليا ببث مواد توعوية تعكس عظمة المتحف المصري الكبير، وتستعرض الجهود المبذولة لتطوير الطرق والمحاور المؤدية إليه، بما يبرز الطابع الحضاري والجمالي لمحافظة الجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تحرص على مشاركة أبنائها في الأجواء المبهجة التي تواكب فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.. مشيرا إلى أن بث هذه المواد التوعوية يحمل العديد من الرسائل التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الفخر بالإنجازات الوطنية، وتعزيز روح الانتماء، وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة لإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم، اعتزازا بتاريخها العريق.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على رفع الوعي الثقافي والسياحي لدى المواطنين، وتعريفهم بحجم الإنجاز الذي تحقق في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

