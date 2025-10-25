تامر حسني يتألق بأضخم حفل استقبال للطلاب فى "بدر" وحضور تخطي الطاقة الاستيعابية

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات الشبابية لعام 2025 والتي تخطت الطاقة الاستيعابية للحرم الجامعي بجامعة بدر ليسجل أكبر استقبال للطلاب الجدد فى تاريخ الجامعات المصرية.

حضر تامر بصحبة شقيقه ومدير أعماله حسام حسني وكان فى استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور.

وصعد على خشبة المسرح وكان الحفل "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عددا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم أنطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

كما تلقى تامر حسني طوال الحفل من المعجبين العديد من الهدايا منها ورود وتشيرتات وجاكيت من المعحبين.

وشارك بالغناء نجم الراب مروان موسي الذي تفاعل معه الطلاب.

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية وغير مسبوقة من تنظيم المنتح وليد منصور حيث صوت عماد نبيل و إضاءة تامر ابوالعز ومسرح وليد عبد الله وديكور كريم راشد و مؤثرات مبهرة للفنان المتميز أحمد عصام ووجه لهم تامر حسني كلمة شكر في ختام الحفل وأشار إلى مشاركة ومنصور خلال الأيام القليلة القادمة باستاد القاهرة.

وقبيل ختام الحفل قامت إدارة جامعة بدر بتكريم تامر حسني كأفضل فنان شامل لعام 2025.