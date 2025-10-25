قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
أزمة جوع في أمريكا.. طوابير للموظفين أمام بنك الطعام بعد فقدان أول راتب بسبب الإغلاق الحكومي
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
ميليشيات غزة الجديدة.. تحالف مسلح يواجه حركة حماس برعاية إسرائيلية
اجتماع بين ترامب وتميم ورئيس الوزراء القطري بالطائرة الرئاسية في قاعدة سلاح الجو بالدوحة
أعلى سعر صرف للدولار الآن مقابل الجنيه
بن شرقي يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 11 بالدوري الممتاز
هشام أبو النصر: 48 منتجا من ثمار الرمان في أكبر مجمع صناعي بأسيوط | خاص
مدير الكرة بالإسماعيلي: زيارة المحافظ منحت اللاعبين دفعة قوية وننتظر دعم الجماهير
أول تحرك برلماني بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة مع اقتراب الشتاء
فن وثقافة

تامر حسني يتألق بأضخم حفل استقبال للطلاب فى "بدر" وحضور تخطي الطاقة الاستيعابية

يارا أمين

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم الحفلات الشبابية لعام 2025 والتي تخطت الطاقة الاستيعابية للحرم الجامعي بجامعة بدر ليسجل أكبر استقبال للطلاب الجدد فى تاريخ الجامعات المصرية.

حضر تامر بصحبة شقيقه ومدير أعماله حسام حسني وكان فى استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور.

وصعد على خشبة المسرح وكان الحفل  "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عددا من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم أنطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير  وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

كما تلقى تامر حسني طوال الحفل من المعجبين العديد من الهدايا منها  ورود وتشيرتات وجاكيت من المعحبين.

وشارك بالغناء نجم الراب مروان موسي الذي تفاعل معه الطلاب.

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية وغير مسبوقة من تنظيم المنتح وليد منصور حيث صوت عماد نبيل و إضاءة تامر ابوالعز  ومسرح وليد عبد الله وديكور كريم راشد و مؤثرات مبهرة للفنان المتميز أحمد عصام ووجه لهم تامر حسني كلمة شكر في ختام الحفل وأشار إلى مشاركة ومنصور خلال الأيام القليلة القادمة باستاد القاهرة.

وقبيل ختام الحفل قامت إدارة جامعة بدر بتكريم تامر حسني كأفضل فنان شامل لعام 2025.

تامر حسني جامعة بدر حسام حسني وليد منصور ميدلي ذوقك العالي الكينج محمد منير

مهرجام دي كاف
حريق هائل بالمحلة
طريقة عمل الثومية
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

