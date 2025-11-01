قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تزامنا مع افتتاح المتحف المصري.. عقوبات رادعة في انتظار هؤلاء

افتتاح المتحف المصري
افتتاح المتحف المصري
محمد الشعراوي

تستعد مصر لحدث تاريخي عالمي، يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم 1 نوفمبر في تمام السابعة مساء، وسط حضور رفيع المستوى من الرؤساء والملوك وكبار الشخصيات الدولية، حيث من المقرر أن يستمر الحفل لمدة ساعة ونصف، يعقبه جولة داخل المتحف للضيوف للاطلاع على الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها.

وبالتزامن مع هذا الحدث الذي يُعد تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل، شدّد القانون على ضرورة حماية الآثار المصرية من أي محاولة عبث أو تشويه.

وعاقبت المادة 42 من قانون حماية الآثار بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

قانون حماية الآثار افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير المتحف المصري

