تاريخ جديد .. شباب البرلمان تهنئ منتخب ناشئين اليد بالصعود لنهائي كأس العالم

هنأ النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بمناسبة ، صعوده لنهائي كأس العالم للشباب بعد فوزه علي منتخب البرتغال في الدور قبل النهائي ، في البطولة التي تقام بالمغرب .



وقال رئيس لجنة الشباب في برقية تهنئة لاتحاد كرة اليد :" باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اتقدم بخالص التهاني لمنتخب مصر لكرة اليد للناشئين ، علي هذا الانجاز التاريخي والذي يؤكد للجميع أن الرياضة المصرية تسير علي الطريق الصحيح ، في ظل الدعم الغير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".



وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا يكتب تاريخ جديد بعدما نجح في بلوغ نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب، عقب فوزه المثير على منتخب إسبانيا بنتيجة 31-28 في نصف النهائي، ليؤكد استمرار العروض القوية لكرة اليد المصرية على الساحة العالمية، بمختلف الفئات العمرية.

يذكر أن المنتخب المصري قدم مباراة قوية أمام نظيره الإسباني، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12، قبل أن يفرض "الفراعنة الصغار" تفوقهم في الشوط الثاني، ويحسموه بنتيجة 19-16، ليخطفوا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق