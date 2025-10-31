برلماني: مصر تقود الطريق لإنقاذ غزة وتثبيت وقف إطلاق النار

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وتلعب دورًا محوريًا في حماية حقوقه وتعزيز أمنه واستقراره.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن المرحلة الحالية تتطلب إنجاح خطة ترامب ومخرجات قمة شرم الشيخ، فهي خطوة حاسمة لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان عبور المرحلة الحرجة بسلام. والعمل على إنجاز المرحلة الأولى تمهيدًا للانتقال بسلاسة إلى المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على دماء الفلسطينيين ومصالحهم الإنسانية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بموقف الفصائل الفلسطينية التي أكدت جميعها على ضرورة الوحدة وعدم منح أي ذريعة للعودة إلى الحرب، مع التمسك الكامل بخطة ترامب كخطة أساسية لعبور هذه المرحلة الصعبة بأمان واستقرار.

وشدد احمد محسن، نعلم أن عملية استخراج جثامين المحتجزين في غزة تواجه تحديات كبيرة، إلا أن مصر تدعم الفصائل الفلسطينية بكل قوة من أجل إنهاء هذا الملف الإنساني، بما يحفظ كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم.

وأضاف نائب الصعيد، أن موقف مصر ثابت وواضح وغير قابل للمزايدة في دعم الشعب الفلسطيني، حيث يمثل مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة خلال نوفمبر خطوة محورية لتأمين الدعم اللازم. كما ندعو الدول العربية جميعها للانخراط والمساهمة في دعم هذا المسار الإنساني والاستراتيجي، لضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل دائمًا صمام الأمان للشعب الفلسطيني، ملتزمة بكل الجهود لإنهاء الأزمة، وحماية الحقوق الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والدائم.