قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تقود الطريق لإنقاذ غزة وتثبيت وقف إطلاق النار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وتلعب دورًا محوريًا في حماية حقوقه وتعزيز أمنه واستقراره.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن المرحلة الحالية تتطلب إنجاح خطة ترامب ومخرجات قمة شرم الشيخ، فهي خطوة حاسمة لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان عبور المرحلة الحرجة بسلام. والعمل على إنجاز المرحلة الأولى تمهيدًا للانتقال بسلاسة إلى المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على دماء الفلسطينيين ومصالحهم الإنسانية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بموقف الفصائل الفلسطينية التي أكدت جميعها على ضرورة الوحدة وعدم منح أي ذريعة للعودة إلى الحرب، مع التمسك الكامل بخطة ترامب كخطة أساسية لعبور هذه المرحلة الصعبة بأمان واستقرار.

وشدد احمد محسن، نعلم أن عملية استخراج جثامين المحتجزين في غزة تواجه تحديات كبيرة، إلا أن مصر تدعم الفصائل الفلسطينية بكل قوة من أجل إنهاء هذا الملف الإنساني، بما يحفظ كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم.

وأضاف نائب الصعيد، أن موقف مصر ثابت وواضح وغير قابل للمزايدة في دعم الشعب الفلسطيني، حيث يمثل مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة خلال نوفمبر خطوة محورية لتأمين الدعم اللازم. كما ندعو الدول العربية جميعها للانخراط والمساهمة في دعم هذا المسار الإنساني والاستراتيجي، لضمان مستقبل أفضل للفلسطينيين.

واختتم النائب احمد محسن حديثه، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل دائمًا صمام الأمان للشعب الفلسطيني، ملتزمة بكل الجهود لإنهاء الأزمة، وحماية الحقوق الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والدائم.

غزة مصر القاهرة البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أمسية ثقافية للآباء كهنة شبرا الخيمة بحضور أسقف الإيبارشية

القمص إيليا نعيم

البابا تواضروس يقدم التعزية في وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في استقبال رئيس الأساقفة إدجار بينيا بارا

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد