الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
آية التيجي

تواصل مصر جهودها لرفع مكانتها على خريطة التراث الثقافي غير المادي عالميًا، مع استعداد اللجنة الدولية المختصة بمنظمة اليونسكو لمناقشة ملف تسجيل الكشري المصري خلال اجتماعاتها في ديسمبر المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي. 

فوائد الكشري المصري

وبينما ينتظر المصريون القرار، كشف موقع Healthline عن فوائد صحية مدهشة لطبق الكشري، واحد من أشهر الأكلات الشعبية التي تمثل مزيجًا غذائيًا متكاملاً يجمع بين العدس والحمص والأرز والمكرونة، ومن أبرز فوائده:

ـ غني بالبروتين النباتي:

الكشري يُعد مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي بفضل احتوائه على العدس البني، مما يجعله وجبة مثالية للنباتيين ولمن يبحثون عن بديل صحي للبروتين الحيواني. كما يحتوي على كمية عالية من الألياف التي تعزز الشبع وتحسّن الهضم.

فوائد الكشري المصري

ـ يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم:

تحتوي مكونات الكشري على مركبات الكبريت ومركب "الجليكونين" الذي يعمل بطريقة مشابهة للأنسولين، مما يساهم في استقرار مستوى السكر في الدم داخل الحدود الطبيعية.

فوائد الكشري المصري

ـ الوقاية من أمراض القلب:

العدس والحمص وهما مكوّنان رئيسيان في الكشري يحتويان على مضادات أكسدة قوية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ومنع ترسب الدهون، وتعزيز تدفق الدم، مما يقلل من خطر الجلطات القلبية المفاجئة.

فوائد الكشري المصري

ـ تعزيز المناعة:

الكشري غني بفيتامينات مهمة مثل فيتامين A وB وC وD، وجميعها تعمل على دعم الجهاز المناعي وتقوية قدرة الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية.

فوائد الكشري المصري

ـ الوقاية من فقر الدم (الأنيميا):

وجود العدس والحمص والمكرونة والأرز يوفر مجموعة من العناصر الغذائية التي تدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يجعل الكشري خيارًا فعالًا للوقاية من الأنيميا.

فوائد الكشري المصري

ـ الوقاية من السرطان:

يحتوي العدس والحمص على مضادات أكسدة تساهم في منع نمو الخلايا السرطانية، خاصة تلك المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.

فوائد الكشري المصري

ـ تحسين صحة الجهاز الهضمي:

الألياف العالية الموجودة في العدس والحمص تُحسن عملية الهضم وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل مشكلات الإمساك.

فوائد الكشري المصري

ـ مصدر قوي للطاقة:

نظرًا لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة في الأرز والمكرونة، يعتبر الكشري وجبة مثالية لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة طوال اليوم.

الكشري المصري تراث اليونسكو فوائد الكشري فوائد العدس فوائد الحمص الأكلات الشعبية الأكلات الشعبية المصرية فوائد الكشري الصحية الكشري والتراث الكشري البروتين النباتي الكشري والطاقة

