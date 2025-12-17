3.1 مليار جنيه.. زيادة في الأجور والتأمينات للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام) 2023 / 2024 (ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

بلــغ عــــدد الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيــة 6027 جمعيــة عــام) 2023 / 2024 ( و تحتـل الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعي المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4462 جمعيـة بنـسـبة قدرهـا 0‚74٪ تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعي 780 جمعـيـة بنـسـبة قدرهــــا 9‚12٪ ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 682 جمعية بنسبة قدرهــا 3‚11٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائيــة 103جمعية بنسـبة قــدرها 7‚1٪ من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

القروض الاستثمارية (القصيرة ، المتوسطة ، الطويلـة) الأجــل:

بلــغ أجمــالي القروض الاستثمـــارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعــات الزراعيــة 56.0 مليار جنيه عام 2023/2024 مقــابل 16.1 مليـــار جنيــه عام (2022 / 2023) بزيادة قدرها 248.5٪ موزعة كالتالي:

بلغـــت القــروض قصيـرة الأجــل 8.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقــابـل 11.1مليـــار جنيــــه عام 2022 / 2023 بنسبة انخفاض قدرها 22.7٪. وذلك نتيجة انخفاض منح قروض (بضمان ودائع ومختلف الأغراض - جارى – وسائل نقل) .

بلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 22.6مليار جنية عام 2023/2024 مقابل 2.0 مليـار جنيــه عــــام) 2022 / 2023 (بزيادة قدرها 1034.6٪ وذلك نتيجة إلى زيادة منح الأنشطة الزراعية الاستثمارية والثروة الحيوانية ومشروعات البنك المركزي الجديدة.

كما بلـغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجل 24.8 مليار جنية عام 2023/2024 مقابل 3.0 مليار جنيـه عـام (2022 / 2023) بزيادة قدرها 738.3 ٪ نتيجة زيادة المنح في الأنشطة الاستثمارية أهمها (تطوير نظم الري والتمويل العقاري) بالإضافة الي زيادة مشروعات جديدة أهمها ( بنت مصر - طاقة شمسية ) ومشروعات البنك المركزي الجديدة (صغيرة – متناهية الصغر) .

بلــــغ إجمــــــــالى الأجــــور النقـــديــــــة الســــنـوية والتأمينــــــــــات الإجتـماعيــــة للعاملـــــين بجمعيات الائتمان والإصلاح الــــــــزراعى وبنوك القرى 5.5 مليار جنيه عــام 2023/2024 مقابل 3.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قــدرها 77.0٪.