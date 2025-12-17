ثروة إيلون ماسك تتجاوز 600 مليار دولار لأول مرة

بلغت ثروة إيلون ماسك مستوى قياسياً جديداً، متجاوزة حاجز 600 مليار دولار للمرة الأولى، بفضل تقييم جديد لشركة "سبيس إكس" (SpaceX).

تُقدَّر ثروة أغنى شخص في العالم بنحو 638 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، بعد تقييم "سبيس إكس" بنحو 800 مليار دولار في صفقة بيع أسهم داخلية جعلت صانعة الصواريخ، التي يقع مقرها في "ستاربيس" بولاية تكساس، أكبر شركة خاصة من حيث القيمة في العالم. ويُعدّ ماسك مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي.

وتُقدَّر قيمة حصة ماسك البالغة 42% بنحو 317 مليار دولار، بعد خصم السيولة المطبق على الشركات الخاصة.

إيلون ماسك يقترب من لقب أول تريليونير

تُعدّ هذه المرة الأولى التي تُقدَّر فيها ثروة شخص بأكثر 600 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات. وبلغت ثروة إيلون ماسك، البالغ من العمر 54 عاماً، عتبة 100 مليار دولار لأول مرة في 2020، مع الارتفاع الكبير في قيمة "تسلا"، التي يشغل فيها منصب المدير التنفيذي أيضاً. وكانت ثروته قد بلغت 4.8 مليارات دولار فقط عندما أُدرج لأول مرة على المؤشر في مايو 2013.