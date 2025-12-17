قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
اقتصاد

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 600 مليار دولار لأول مرة

ايلون ماسك
ايلون ماسك
وكالات

بلغت ثروة إيلون ماسك مستوى قياسياً جديداً، متجاوزة حاجز 600 مليار دولار للمرة الأولى، بفضل تقييم جديد لشركة "سبيس إكس" (SpaceX).

تُقدَّر ثروة أغنى شخص في العالم بنحو 638 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، بعد تقييم "سبيس إكس" بنحو 800 مليار دولار في صفقة بيع أسهم داخلية جعلت صانعة الصواريخ، التي يقع مقرها في "ستاربيس" بولاية تكساس، أكبر شركة خاصة من حيث القيمة في العالم. ويُعدّ ماسك مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي.

وتُقدَّر قيمة حصة ماسك البالغة 42% بنحو 317 مليار دولار، بعد خصم السيولة المطبق على الشركات الخاصة.

إيلون ماسك يقترب من لقب أول تريليونير

تُعدّ هذه المرة الأولى التي تُقدَّر فيها ثروة شخص بأكثر 600 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات. وبلغت ثروة إيلون ماسك، البالغ من العمر 54 عاماً، عتبة 100 مليار دولار لأول مرة في 2020، مع الارتفاع الكبير في قيمة "تسلا"، التي يشغل فيها منصب المدير التنفيذي أيضاً. وكانت ثروته قد بلغت 4.8 مليارات دولار فقط عندما أُدرج لأول مرة على المؤشر في مايو 2013.

إيلون ماسك ثروة إيلون سبيس إكس تسلا أول تريليونير

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

تدريس مناهج التربية الدينية

مرصد الأزهر: أغلبية سكان أيرلندا الشمالية يؤيدون تدريس مناهج التربية الدينية

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: استمرار الهشاشة الأمنية في وسط إفريقيا.. وتزايد العمليات الإرهابية في الكونغو

الدكتور محمود الهباش

الهباش: الرباط في فلسطين مستمر ما دامت الحياة قائمة وسنصلي في القدس الشريف يومًا ما

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

