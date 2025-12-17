يسري نصر الله ومحمد هشام عبيه في ضيافة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. اليوم

يبدأ مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فعاليات دورته السابعة بعد نجاح حفل الافتتاح أمس، بسلسلة من اللقاءات الحوارية والماستر كلاس المتخصصة، التي تجمع نخبة من صناع السينما والنقاد والمهتمين بالصناعة، اليوم بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد اليوم إقامة لقاء حواري هام مع المخرج الكبير يسري نصر الله، يدير الحوار الناقد السينمائي أندرو محسن، وذلك من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء بقاعة سينما مركز الإبداع الفني، ويعد اللقاء فرصة مميزة لمناقشة مسيرة أحد أبرز مخرجي السينما العربية، ورؤيته الفنية وتجربته الإبداعية، وسط حضور مفتوح ومجاني للجمهور بأسبقية التواجد.

وفي السياق ذاته، ينظم المهرجان ورشة ماستر كلاس بعنوان «درامة مصادر الضوء في الصورة السينمائية»، وذلك بقاعة سينما سينما الحضارة، من الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً، يشرف على الورشة كل من الأستاذ جوزيف كرم، والأستاذ أندرو أميل، حيث يقدم أندرو أميل، مدير شركة NanLite-Egypt، الجزء الأول من الورشة من الساعة الرابعة وحتى الخامسة والنصف مساءً، متناولًا الجوانب العملية والفنية لاستخدام الإضاءة في بناء الدراما البصرية.

كما يتضمن البرنامج ماستر كلاس بعنوان «كتابة الفيلم القصير استنادًا إلى التحقيقات الصحفية والأبحاث العلمية»، يقدمه الصحفي عمرو عز الدين، بمشاركة السيناريست والصحفي المصري محمد هشام عبيه، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بنفس القاعة، حيث يناقش الماستر كلاس آليات تحويل المادة الصحفية والبحثية إلى نص سينمائي مؤثر.

وعلى صعيد العروض السينمائية، تبدأ عروض الأفلام القصيرة اليوم في كل من سينما الهناجر وسينما مركز الإبداع الفني، مع برنامج متنوع يضم مجموعة من الأفلام العربية والدولية المشاركة في مسابقات المهرجان، وتأتي كالتالي:

سينما الهناجر:

من 4:10 إلى 5:30 مساءً: عروض أفلام قصيرة مثل L’avance، We’re Here For You، Casting، Let Me Open The Door، وBlack Beast.

من 6:00 إلى 8:00 مساءً: عروض أفلام مثل Positive، Nesma، The Uncle، 141، Rise، وMamina.

من 8:10 إلى 10:00 مساءً: عروض أفلام مثل Teta، Qahera، Little Bird، Just Us Girls، Qaher، وWithdrawal Or Deposit.

سينما مركز الإبداع الفني:

من 8:10 إلى 10:00 مساءً: عروض أفلام مثل Amarela، The Last Ingredient، I Know You Can Hear Me، Cura Sana، Thouraya، وWhen The Lights Goes Out.

ويؤكد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير من خلال هذه الفعاليات حرصه على دعم المواهب الشابة، وخلق مساحات حوار وتبادل خبرات بين صناع السينما والجمهور، بما يسهم في إثراء المشهد السينمائي المصري والعربي.