القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أنور عبد المغيث يكشف تفاصيل كواليس رفض مشروع درامي للموسيقار الأجيال

ام كلثوم
ام كلثوم
يمنى عبد الظاهر

كشف الكاتب أنور عبد المغيث عن تفاصيل رفض مشروع درامى لتقديم السيرة الذاتية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وكتب أنور عبد المغيث، عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»، أنه تزامنًا مع عرض فيلم الست» تذكّر واقعة تخص مشروع مسلسل عن "عبد الوهاب"، قائلًا إن جهة إنتاجية كبيرة من خارج مصر تواصلت مع اسم كبير فى عالم كتابة السيناريو، يُعد من أكثر المقربين لفهم شخصية عبد الوهاب وتاريخه الفنى، وطلبت منه كتابة مسلسل يتناول سيرته.

وأوضح "عبد المغيث" أن كاتب السيناريو أبدى موافقة مبدئية على المشروع، إلا أنه اعتذر قبل مغادرته جلسة الاتفاق مباشرة، بعدما اكتشف أن الهدف الحقيقى من العمل ليس تقديم سيرة موسيقار الأجيال ومسيرته الفنية العظيمة، بل تشويه صورته وتقديمه بشكل مغاير لحقيقته.

وأضاف: «بمناسبة فيلم الست، والشيء بالشيء يُذكر، أعرف اسم كبير فى عالم السيناريو بعتت له جهة إنتاجية كبيرة خارج مصر عشان يعمل مسلسل عن عبد الوهاب، والاسم الكبير المُشار إليه هو أعرف الناس بعبد الوهاب، أبدى صاحب ذلك الإسم موافقته المبدئية على العمل، لكن قبل أن يقوم من الجلسة اعتذر عن العمل لأنه اكتشف أن المطلوب منه هو تشويه عبدالوهاب وليس تقديم مسلسل عن سيرة عبد الوهاب ومسيرته الفنية العظيمة وبس».

الكاتب أنور عبد المغيث محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير فيلم الست مسلسل عن سيرة عبد الوهاب موسيقار الأجيال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

