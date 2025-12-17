أنور عبد المغيث يكشف تفاصيل كواليس رفض مشروع درامي للموسيقار الأجيال

كشف الكاتب أنور عبد المغيث عن تفاصيل رفض مشروع درامى لتقديم السيرة الذاتية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وكتب أنور عبد المغيث، عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»، أنه تزامنًا مع عرض فيلم الست» تذكّر واقعة تخص مشروع مسلسل عن "عبد الوهاب"، قائلًا إن جهة إنتاجية كبيرة من خارج مصر تواصلت مع اسم كبير فى عالم كتابة السيناريو، يُعد من أكثر المقربين لفهم شخصية عبد الوهاب وتاريخه الفنى، وطلبت منه كتابة مسلسل يتناول سيرته.

وأوضح "عبد المغيث" أن كاتب السيناريو أبدى موافقة مبدئية على المشروع، إلا أنه اعتذر قبل مغادرته جلسة الاتفاق مباشرة، بعدما اكتشف أن الهدف الحقيقى من العمل ليس تقديم سيرة موسيقار الأجيال ومسيرته الفنية العظيمة، بل تشويه صورته وتقديمه بشكل مغاير لحقيقته.

وأضاف: «بمناسبة فيلم الست، والشيء بالشيء يُذكر، أعرف اسم كبير فى عالم السيناريو بعتت له جهة إنتاجية كبيرة خارج مصر عشان يعمل مسلسل عن عبد الوهاب، والاسم الكبير المُشار إليه هو أعرف الناس بعبد الوهاب، أبدى صاحب ذلك الإسم موافقته المبدئية على العمل، لكن قبل أن يقوم من الجلسة اعتذر عن العمل لأنه اكتشف أن المطلوب منه هو تشويه عبدالوهاب وليس تقديم مسلسل عن سيرة عبد الوهاب ومسيرته الفنية العظيمة وبس».