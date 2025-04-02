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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنور عبد المغيث: بعض نجوم الدراما الشعبية يبحثون عن «التريند» على حساب المسئولية|فيديو

أنور عبد المغيث
أنور عبد المغيث
يوسف أيمن

أعرب الكاتب أنور عبد المغيث، مؤلف مسلسل "جودر"، عن رأيه في المسلسلات الشعبية التي ستُعرض في الموسم الدرامي رمضان 2025، منتقدًا طريقة تعامل بعض النجوم مع الدراما، حيث أصبح التركيز على إبراز صورة النجم أكثر من جودة العمل.

وفي لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، قال عبد المغيث بوضوح:
"عندما وضعنا الدراما تحت قيادة النجم – إلا من رحم ربي – أصبح هناك من يأخذ "الشغلانة" دون أدنى إحساس بالمسؤولية، فقط ليظهر نفسه كنجم بغض النظر عن جودة العمل."

واستعاد عبد المغيث ذكرياته عن بداياته في المجال قبل 32 عامًا، مشيرًا إلى أن صُنّاع الدراما في ذلك الوقت كانوا يعملون بروح المسؤولية، خاصة أثناء مواجهة الإرهاب في الشوارع، حيث كانوا يدركون أنهم يقدمون فنًا في لحظة تاريخية مأزومة.

وفي مقارنة بين الماضي والحاضر، تحدث عن التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر حاليًا، من إعادة بناء الدولة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشخصية المصرية، محذرًا من هدم مقوماتها بحثًا عن "التريند" وشهرة النجم الفردي.

وأكد عبد المغيث أن العلاقة بين الفن والواقع يجب أن تكون مرئوية وليست مطابقة، مشددًا على أهمية الاختيار في العمل الدرامي، حيث قال:
“ليس المطلوب أن يكون الفن صورة طبق الأصل من الواقع، لكن الأهم هو اختيار العناصر التي تعكس واقعنا الحقيقي بطريقة ذكية ومؤثرة.”

نجوم الدراما الشعبية المسؤولية أنور عبد المغيث رمضان مسلسل

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