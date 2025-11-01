عمرو سلامة يعلق على المثل الشعبي عدوك ابن كارك

كشف المخرج عمرو سلامة عن رأيه في المثل الشعبي الشهير «عدوك ابن كارك»، مؤكدًا أنه لا يتفق معه، وأن الواقع يثبت عكسه في كثير من الأحيان.

وكتب سلامة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «في ناس ومواقف بشوفها بتحسسني إن مقولة (عدوك ابن كارك) مش دقيقة، بالعكس ساعات كثير (اللي داعمك ومساعدك وحامي ظهرك هو ابن كارك)، عدونا الحقيقي اللي محتقر كارنا، بيحارب كارنا علشان شايف إن كارنا بيفضحه أو بيخسره أو متعارض مع مصالحه الدنيئة».

وكان كشف المخرج عمرو سلامة عن تفاصيل انسحابه من فيلم «شمس الزناتي 2»، بطولة الفنان محمد إمام، بعد مقاضاته شركة الإنتاج، بشأن انسحابه من فيلم «شمس الزناتي 2»، خلال لقائه مع برنامج et بالعربي، قائلا: «مشكلتنا مع شركة الإنتاج كانت أن أنا وطاقم العمل مخدناش مستحقاتنا المادية ووقع تعدي على حقوق ملكية فكرية والتصوير مع مخرج تاني قبل ما يخلص مع الأولاني، والمشكلة في طريقها للحل وانا شايف الموقف إلى خدته النقابة كويس جدا».