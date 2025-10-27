عمرو سلامة يشيد بنجاح فيلمي السادة الأفاضل وفي إية يعني

أشاد المخرج عمرو سلامة بنجاح الفيلمين «السادة الأفاضل» و«فيها إيه يعني» واللذين يُعرضان حاليًا في دور العرض السينمائية.

ونشر عمرو سلامة عبر حسابه على موقع فيسبوك كاتبا:«فكرة إن أكتر فيلمين جايبين إيرادات دلوقتي هما فيلمين كريم الشناوي وعمر رشدي، تقول إن الدنيا لسه بخير».



فيلم السادة الأفاضل من بطولة محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، انتصار، على صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وعبدالرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

أما فيلم فيها إيه يعني من بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجنايني، تامر مرسي، محمد رشيدي، هشام جمال، ومن تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.