صفاء جلال تهنئ مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة ببلدي العظيمة

عبرت الفنانة صفاء جلال، عن فخرها واعتزازها بمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في العالم.

ونشرت صفاء جلال، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قالت فيه: "مبروك لمصر افتتاح المتحف المصري العظيم، فخورة جدًا ببلدي العظيمة."

ويعد المتحف المصري الكبير إنجازًا وطنيًا ضخمًا يجسد عراقة الحضارة المصرية القديمة، ويُتوقع أن يصبح من أهم المقاصد السياحية والثقافية في العالم.

وتشارك صفاء جلال، في بطولة مسلسل شاهد قبل الحذف.

أبطال مسلسل "شاهد قبل الحذف

ويشارك في بطولة مسلسل شاهد قبل الحذف "، تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.