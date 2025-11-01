كنت محرمة على نفسي الفرحة.. نشوى مصطفى تعلق على افتتاح المتحف الكبير

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم.

وقالت نشوى مصطفى : حرمت على نفسى الفرحة من يوم ما زوجى انتقل لحياته الطيبة - لكن النهاردة الفرحة فرض على كل حد بيحب مصر - وعماد كان بيعشق تراب بلدنا عماد كان معاه الجنسية الأمريكية لكنه رفض رفض قاطع يديها لولادنا — وكان بيشرح لى أسبابه اللي كلها بتقول بلدنا أولى بينا - المهم ولأن الفرحة بتعدي وبما إن كل المصريين فرحانين أنا كمان لأول مرة أحس إنى فرحانة وأقول لنفسى لو عماد كان موجود كان حيفرح قوى، ويقعد يشرح لى أنا والولاد المعنى والخير اللي حيكون لمصر من الحدث العظيم اللي حيحصل النهاردة — ده رزق كبير لاحفادنا ولولادنا ربنا يفتح أبواب الخير ليكى يا بلدى ربنا يصد عنك كل شر ويحفظك ويحفظ شعبك الأصيل - وتحيا مصر بعشاق ترابها.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، سابقا، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند.

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.