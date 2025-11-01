قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: المتحف الكبير يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
بشاير نوفمبر .. الأجواء خريفية لطيفة وأمطار خفيفة تنعش القاهرة| الطقس
غموض وألغاز ليس لها حل حتى اليوم| من توت عنخ آمون إلى أبو الهول .. صور
رامي إمام يرد على أزمات شمس الزناتي ويكشف تحضيرات البحث عن فضيحة
"بي بي سي" تكشف مفارقة بين هرم خوفو والمتحف المصري الكبير
راجي الإتربي: مشاركة يابانية غير مسبوقة في افتتاح المتحف المصري الكبير
استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد
أحمد تركي: الإسلام لا يعادي العلم ولا الحضارة.. والحملة ضد الآثار تشويه للوعي
أسوشيتد برس عن افتتاح المتحف الكبير: الرئيس السيسي يقود نهضة مصر
فن وثقافة

حاتم صلاح يشكر صناع مسلسل ابن النادي بعد عرض آخر حلقاته

حاتم صلاح
حاتم صلاح
سارة عبد الله

علق الفنان حاتم صلاح، على انتهاء مسلسل ابن النادي الذي يعرض على منصة شاهد. 

وكتب حاتم صلاح عبر حسابه بموقع انستجرام: "انتهت رحلة أسامة الأعرج في مسلسلكوا المحبوب ابن النادي، هتوحشني كواليسه وهتوحشني ردود أفعالكوا، شكرًا لكل الناس حبايبي وصحابي المخرج الكبير كريم سعد، مدير التصوير حسام حبيب، المنتج طارق الجنايني، وحبيبي وبطل المسلسل الفنان أحمد فهمي".

وتابع: “وصاحبي اللي كسر الدنيا ظاظا الشهير بكابوزيا، وكل الفنانين الكبار اللي كانوا موجودين في المسلسل، نفسي أشكرهم واحد واحد بس البوست طول مني”.

يذكر أن أحدث أعمال حاتم صلاح مسلسل ابن النادي، الذي يُعرض حاليًّا على منصة شاهد، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وشارك في العمل كل من سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

حاتم صلاح مسلسل ابن النادي منصة شاهد

