حاتم صلاح يشكر صناع مسلسل ابن النادي بعد عرض آخر حلقاته

علق الفنان حاتم صلاح، على انتهاء مسلسل ابن النادي الذي يعرض على منصة شاهد.

وكتب حاتم صلاح عبر حسابه بموقع انستجرام: "انتهت رحلة أسامة الأعرج في مسلسلكوا المحبوب ابن النادي، هتوحشني كواليسه وهتوحشني ردود أفعالكوا، شكرًا لكل الناس حبايبي وصحابي المخرج الكبير كريم سعد، مدير التصوير حسام حبيب، المنتج طارق الجنايني، وحبيبي وبطل المسلسل الفنان أحمد فهمي".

وتابع: “وصاحبي اللي كسر الدنيا ظاظا الشهير بكابوزيا، وكل الفنانين الكبار اللي كانوا موجودين في المسلسل، نفسي أشكرهم واحد واحد بس البوست طول مني”.

يذكر أن أحدث أعمال حاتم صلاح مسلسل ابن النادي، الذي يُعرض حاليًّا على منصة شاهد، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وشارك في العمل كل من سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.