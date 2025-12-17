قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
مجهولان يرشان «مية نار» على 3 طلاب أثناء استقلالهم توك توك في كفر شكر
هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في أمريكا
محافظات

سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يفتتح معرض «لمسة مصرية» للحرف التراثية

ابراهيم جادالله

افتتح سكرتير عام محافظة البحر الأحمر معرض الحرف اليدوية والتراثية «لمسة مصرية» بمدينة الغردقة، في إطار دعم الصناعات المحلية وتشجيع المنتجات التراثية، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وشهد كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، افتتاح المعرض المقام بالممشى السياحي بمنطقة إسبلاندا مول، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات بالمحافظة، وبمشاركة صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، في خطوة تهدف إلى إبراز الهوية الثقافية المصرية ودعم أصحاب الحرف اليدوية.

وجرى تنظيم المعرض من خلال تعاون مشترك بين الغرفة التجارية، والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، وإدارة الإنتاج، ووحدة «أيادي مصر» بالديوان العام، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب هيئة تنمية الصعيد، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية لدعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا.

وأشاد السكرتير العام بمستوى المعروضات والمنتجات التي يضمها المعرض، مؤكدًا أنها تعكس مهارة عالية وجودة متميزة في الصناعات اليدوية والتراثية المصنعة محليًا. وأوضح أن المعرض يستمر في الفترة من 15 ديسمبر 2025 وحتى 8 يناير 2026، بما يتيح فرصة أكبر للتسويق والتواصل المباشر مع الجمهور.

وأكد أن تنظيم المعرض يأتي في إطار توجه المحافظة لتشجيع العارضين على زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مشاركتهم في المعارض الكبرى على مستوى الجمهورية، إلى جانب فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات اليدوية ذات الطابع التراثي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي المصري.

اخبار البحر الاحمر اخبار الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر حى جنوب

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يلتقي مفتي كازاخستان على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء

جانب من التكريم

مفتي الهند أبو بكر أحمد المسليار يكرم علماء وأئمة الهند خريجي أكاديمية الأزهر العالمية

السورة التي تحرق القرين

ما هي السورة التي تحرق القرين؟.. 23 آية تنجيك من شرور عفريتك

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

