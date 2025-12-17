سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يفتتح معرض «لمسة مصرية» للحرف التراثية

افتتح سكرتير عام محافظة البحر الأحمر معرض الحرف اليدوية والتراثية «لمسة مصرية» بمدينة الغردقة، في إطار دعم الصناعات المحلية وتشجيع المنتجات التراثية، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وشهد كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، افتتاح المعرض المقام بالممشى السياحي بمنطقة إسبلاندا مول، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات بالمحافظة، وبمشاركة صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، في خطوة تهدف إلى إبراز الهوية الثقافية المصرية ودعم أصحاب الحرف اليدوية.

وجرى تنظيم المعرض من خلال تعاون مشترك بين الغرفة التجارية، والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، وإدارة الإنتاج، ووحدة «أيادي مصر» بالديوان العام، وجهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب هيئة تنمية الصعيد، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية لدعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا.

وأشاد السكرتير العام بمستوى المعروضات والمنتجات التي يضمها المعرض، مؤكدًا أنها تعكس مهارة عالية وجودة متميزة في الصناعات اليدوية والتراثية المصنعة محليًا. وأوضح أن المعرض يستمر في الفترة من 15 ديسمبر 2025 وحتى 8 يناير 2026، بما يتيح فرصة أكبر للتسويق والتواصل المباشر مع الجمهور.

وأكد أن تنظيم المعرض يأتي في إطار توجه المحافظة لتشجيع العارضين على زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مشاركتهم في المعارض الكبرى على مستوى الجمهورية، إلى جانب فتح آفاق أوسع لتسويق المنتجات اليدوية ذات الطابع التراثي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي المصري.