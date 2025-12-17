قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة الانتخابات .. محافظ القاهرة يترأس اجتماعا بغرفة العمليات المركزية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

يترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الآن اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الاجراءات والتيسيرات التى اتخذتها المحافظة لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ التى انطلقت فى التاسعة صباح اليوم والمقرر عقدها يومى ١٧، و١٨ ديسمبر.

وأكد محافظ القاهرة على وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، حيث يقتصر دور المحافظة على تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها .

وأكد محافظ القاهرة على جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى فى جولة الإعادة والبالغ عددهم فى القاهرة حوالي ٣٥٣١٤٩٨ موزعين علي ٧ لجان عامة بها ٢٩٨ لجنة فرعية داخل ١٣٢ مركز انتخابي يتنافس فيها المرشحون على ١٠ مقاعد.

وتجرى انتخابات الاعادة بالقاهرة فى ثلاث مناطق هى الجنوبية، والشمالية، والشرقية فى حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية فى الجولة الأولى.

ويوجد بالمنطقة الجنوبية ٧١ مركزًا انتخابيًا يضم ١٥٠ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشمالية ٢٣ مركزًا انتخابيًا يضم ٦٦ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشرقية ٣٨ مركزًا انتخابيًا يضم ٨٢ لجنة فرعية.

وستجرى الإعادة على عشر مقاعد بمحافظة القاهرة موزعين على الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء ومخصص للدائرة مقعدان، وستجرى الإعادة على مقعد واحد لحسم الآخر فى الجولة الأولى، والدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة ومخصص للدائرة مقعد واحد وستكون الإعادة على نفس المقعد لعدم حسمه فى الجولة الأولى، والدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية ومخصص لها مقعدان وسيتم الإعادة على المقعدين لعدم حسمهما فى الجولة الأولى، والدائرة الحادية عشر ومقرها قسم شرطة المرج ومخصص لها مقعدان وستجرى الإعادة على مقعد واحد لحسم الآخر فى الجولة الأولى، والدائرة الخامسة عشر ومقرها قسم شرطة الخليفة، ومخصص لها مقعد واحد وستكون الإعادة على نفس المقعد لعدم حسمه فى الجولة الأولى، والدائرة السابعة عشر ومقرها قسم شرطة البساتين  ومخصص لها ٣ مقاعد وتم حسم مقعدين فى الجولة الأولى وسيجرى الإعادة على مقعد واحد،  والدائرة التاسعة عشر ومقرها قسم شرطة حلوان، ومخصص لها ٣ مقاعد سيجرى الإعادة عليهم لعدم حسم أى منهم فى الجولة الأولى.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضارى للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مركز السيطرة للشبكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

حضور كبير للناخبين خلال جولة الإعادة بمحافظة الشرقية

انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد المواطنين علي لجان الاقتراع بمحافظة الشرقية

اجتماع قيادات المحطات النووية مع الجانب الروسي

اجتماع لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع المحطة النووية بالضبعة

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد