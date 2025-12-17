لمتابعة الانتخابات .. محافظ القاهرة يترأس اجتماعا بغرفة العمليات المركزية

يترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الآن اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الاجراءات والتيسيرات التى اتخذتها المحافظة لجولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ التى انطلقت فى التاسعة صباح اليوم والمقرر عقدها يومى ١٧، و١٨ ديسمبر.

وأكد محافظ القاهرة على وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، حيث يقتصر دور المحافظة على تقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها .

وأكد محافظ القاهرة على جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى فى جولة الإعادة والبالغ عددهم فى القاهرة حوالي ٣٥٣١٤٩٨ موزعين علي ٧ لجان عامة بها ٢٩٨ لجنة فرعية داخل ١٣٢ مركز انتخابي يتنافس فيها المرشحون على ١٠ مقاعد.

وتجرى انتخابات الاعادة بالقاهرة فى ثلاث مناطق هى الجنوبية، والشمالية، والشرقية فى حين حُسمت نتيجة مقاعد المرشحين بالمنطقة الغربية فى الجولة الأولى.

ويوجد بالمنطقة الجنوبية ٧١ مركزًا انتخابيًا يضم ١٥٠ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشمالية ٢٣ مركزًا انتخابيًا يضم ٦٦ لجنة فرعية، وبالمنطقة الشرقية ٣٨ مركزًا انتخابيًا يضم ٨٢ لجنة فرعية.

وستجرى الإعادة على عشر مقاعد بمحافظة القاهرة موزعين على الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة الزاوية الحمراء ومخصص للدائرة مقعدان، وستجرى الإعادة على مقعد واحد لحسم الآخر فى الجولة الأولى، والدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة ومخصص للدائرة مقعد واحد وستكون الإعادة على نفس المقعد لعدم حسمه فى الجولة الأولى، والدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية ومخصص لها مقعدان وسيتم الإعادة على المقعدين لعدم حسمهما فى الجولة الأولى، والدائرة الحادية عشر ومقرها قسم شرطة المرج ومخصص لها مقعدان وستجرى الإعادة على مقعد واحد لحسم الآخر فى الجولة الأولى، والدائرة الخامسة عشر ومقرها قسم شرطة الخليفة، ومخصص لها مقعد واحد وستكون الإعادة على نفس المقعد لعدم حسمه فى الجولة الأولى، والدائرة السابعة عشر ومقرها قسم شرطة البساتين ومخصص لها ٣ مقاعد وتم حسم مقعدين فى الجولة الأولى وسيجرى الإعادة على مقعد واحد، والدائرة التاسعة عشر ومقرها قسم شرطة حلوان، ومخصص لها ٣ مقاعد سيجرى الإعادة عليهم لعدم حسم أى منهم فى الجولة الأولى.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضارى للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .