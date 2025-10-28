حاتم صلاح يودع جمهور ابن النادي قبل عرض الحلقات الأخيرة على شاهد

ودّع الفنان حاتم صلاح جمهور مسلسل "ابن النادي" مع اقتراب عرض الحلقات الأخيرة من العمل، والمقرر طرحها غدًا الأربعاء عبر منصة "شاهد".

ونشر حاتم صلاح مجموعة من الصور من كواليس التصوير جمعته بعدد من أبطال المسلسل، منهم الفنان أحمد فهمي والفنانة آية سماحة، وعلّق عليها قائلاً:

"كده باقي على الحلو حلقتين، الحلقة السابعة والثامنة متاحين دلوقتي على شاهد، وبكرة بإذن الله الأربعاء آخر حلقتين هيبقوا متاحين الساعة 12 بليل، نتمنى ليكم مشاهدة ممتعة. ابن النادي."

يذكر أن أحدث أعمال حاتم صلاح مسلسل ابن النادي، الذي يُعرض حاليًّا على منصة شاهد، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وشارك في العمل كل من سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.