إحنا أهل العريس .. رحمة أحمد تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه

هنأت الفنانة رحمة أحمد، الفنان حاتم صلاح، بحفل زفافه الذي أقيم مساء أمس الخميس، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء، والنجوم من الوسط الفني.

حفل زفاف حاتم صلاح

ونشرت رحمة أحمد، صورة جمعتها مع حاتم صلاح من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»؛ قائلة: “حتومة حبيب قلبي من جوا الف مليون مبروك يومك كله كان زي الفل زي قلبك بالظبط واتبسطنا اوي كلنا بيك ومعاك والعروسة زي القمر وحبيبتنا بس احنا أهل العريس برضه”.

مسلسل ابن النادي

يذكر أن أحدث أعمال حاتم صلاح مسلسل ابن النادي، الذي يُعرض حاليًّا على منصة شاهد، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وشارك في العمل كل من سيد رجب، آية سماحة، محمد لطفي، رشدي الشامي وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، حول شاب يرث ناديًا رياضيًا شعبيًا، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.