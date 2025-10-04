الحب الحقيقي.. رحمة أحمد توجه رسالة مؤثرة لوالدها بعد وعكتها الصحية

شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت رحمة صورة مع والدها، ووجهت له رسالة، وكتبت: “الحب الوحيد الحقيقي، دائما موجود.. دائما تحميني”.

رحمة أحمد ووالدها

تفاصيل حالة رحمة أحمد

وطمأنت الفنانة رحمة أحمد، جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير وخرجت من المستشفى منذ أول أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضحت رحمة أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنها تعاني منذ سنوات من "الأرتيكاريا المزمنة"، ولم يسبق أن تناولت أي مضادات حيوية بسبب حساسيتها الشديدة تجاه عدد من الأدوية، مشيرة إلى أن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة تناولها نوعًا من المسكنات تسبب في رد فعل سلبي قوي على جسدها.

وأضافت رحمة أحمد، أنها تعاني من حساسية مفرطة تجاه العديد من الأدوية والمواد، وأنها تتلقى علاجًا مستمرًا منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنها عانت من مشكلات سابقة في الكلى تطلّبت علاجًا بالكورتيزون بسبب تضخمها، كما واجهت بعض الأزمات في الجهاز التنفسي، وأكدت أن حالتها الصحية الآن مستقرة تمامًا، وأنها تواصل علاجها الطبي المعتاد، موجهة الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء.

أعمال رحمة أحمد فرج

تألقت الفنانة رحمة أحمد في رمضان 2025 في مسلسل الكابتن والذي تم عرضه علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشارك في بطولة مسلسل الكابتن: أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب ومحمد رضوان وسوسن بدر ، وئام مجدي ، ميمي جمال، رحمة أحمد وكوكبة كبيرة من النجوم وهو من تأليف عمرو الدالى وإخراج معتز التوني.