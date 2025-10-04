كوني امرأة.. كاظم الساهر يطرب جمهور حفلته بـ سلطنة عمان

أحيا الفنان كاظم الساهر، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة في سلطنة عمان، بحضور جماهيري كبير.

وقدم كاظم الساهر، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (كوني إمرأة، تسألي، يا قلب، صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

وظهر كاظم الساهر، في مقطع فيديو نشرته الشركة المنظمة للحفل، بإطلالة كلاسيكية، مرتديا بدلة سوداء وقميصا أبيض اللون.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.