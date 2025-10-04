وفاة النجمة البريطانية باتريشيا روتليدج عن عمر 96 عاما

رحلت عن عالمنا أمس الجمعة 3 أكتوبر، النجمة البريطانية الشهيرة باتريشيا روتليدج، عن عمر يناهز الـ 96 عاما.

وقدمت باتريشيا روتليدج، عدد من الأعمال الفنية البارزة خلال مسيرتها الفنية، لعل أبرزها شخصية «هايسينث باكيت» المتسلقة الاجتماعية المتعجرفة في المسلسل الكوميدي الشهير Keeping Up Appearances.

وفاة باتريشيا روتليدج

وأصدر وكيل أعمال باتريشيا روتليدج، بيانا صحفيا نقلته مجلة فاريتي، قال فيه: «نشعر بحزن عميق ونحن نعلن وفاة السيدة باتريشيا روتليدج، التي رحلت بسلام أثناء نومها هذا الصباح، محاطة بالحب».

وأضاف في البيان: «حتى في عامها السادس والتسعين، لم تفقد شغفها بالفن، ولا رغبتها الصادقة في التواصل مع الجمهور. وقد ظلّت أجيال جديدة من المشاهدين تكتشف موهبتها من خلال أدوارها التلفزيونية المحبوبة. ستُفتقد بشدة من قبل محبّيها وجمهورها حول العالم».