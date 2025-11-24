السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب| فيديو

أدلت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، صباح اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، في مرحلتها الثانية، التي تجري داخل مصر يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدلى بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، وتم الإدلاء في لجنة سيادته بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمصر الجديدة.

وانطلق اليوم الاثنين 24 نوفمبر، التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، في مرحلتها الثانية والتي تشمل 13 محافظة فقط كالآتي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء".