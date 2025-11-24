رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر

تحدث رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق على الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وذلك من خلال إدارته لمباراة شبيبة القبائل الجزائرى.

وحقق الأهلى فوزاً كبيراً على نظيره شبيبة القبائل الجزائرى برباعية مقابل هدف، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ليحصد الأحمر أول ثلاث نقاط فى مشواره الإفريقى ويتصدر المجموعة الثانية.

وقال رضا عبدالعال فى تصريحات لبرنامج «البريمو»، المذاععبر فضائية TeN: «الأهلى قدم مباراة جيدة أمام شبيبة القبائل، وبداية ييس توروب مع الفريق مبشرة للغاية، حيث فرض أسلوبه، وأعاد ترتيب الأوراق داخل القلعة الحمراء، كما نجح فى إعادة الثقة للمالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد أن كان بعيداً عن المشاركة خلال الفترة الماضية مع الإسبانى خوسيه ريبيرو، ثم عماد النحاس».

وتابع: «ثنائية مروان عطية وأليو ديانج هى الأفضل للأهلى فى وسط الملعب الدفاعى، بالإضافة إلى عودة إمام عاشور ليلعب أمامهما كوسط ملعب هجومى، وبالتالى فإن فرص التونسى محمد على بن رمضان فى المشاركة ستكون صعبة للغاية، وهى صفقة لم تقدم المنتظر مع الأهلى حتى الآن، وكان يشارك أساسياً مع الأجهزة الفنية السابقة، كونه صفقة جديدة فقط، لا لإمكانياته الفنية، وهو ما تخلى عنه توروب وأصبح يعتمد على اللاعب الأفضل فقط».





