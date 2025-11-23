خالد الغندور: الشناوي يغيب أسبوعين عن الأهلي بعد إصابته أمام شبيبة القبائل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن طبيب الأهلي أبلغ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، بأن إصابته الأخيرة تستوجب غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي أجراه الجهاز الطبي بعد مباراة شبيبة القبائل.

إصابة الشناوي

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الشناوي يعاني من شد في العضلة الضامة، وأن الجهاز الطبي ينتظر نتائج الأشعة التي سيخضع لها الحارس خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة بدقة والمدة النهائية لغيابه.

وأشار إلى وجود آمال داخل الجهاز الطبي بأن تكون الإصابة من الدرجة الخفيفة، مما قد يُسرّع عودته إلى التدريبات، خصوصًا مع حاجة الفريق لجهوده في المباريات المقبلة.