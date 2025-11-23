إعلامي يتغني بأرقام أشرف بن شرقي في آخر مبارياته مع الأهلي

أشاد الإعلامي أمير هشام بأداء وارقام المغربي أشرف بن شرقي نجم النادي الأهلي في آخر ثلاث مباريات له مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الجناح المغربي أشرف بن شرقي في آخر 3 مباريات مع الأهلي ساهم في 3 أهداف.. سجل 1 ..وصنع 2”.. واضاف ايموجي يصفق.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز محمود تريزيجيه هدفين ومحمد شريف وإمام عاشور هدف لكل منهما.