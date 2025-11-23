المدير الفني للأهلي السعودي: مواجهة الشارقة حاسمة والهدف هو النقاط الثلاث

شدّد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام الشارقة الإماراتي، المقررة غدًا الإثنين، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن فريقه يدخل المباراة بطموح واضح وهو تحقيق الفوز ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.

تصريحات يايسله

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، قال يايسله: "مواجهة الشارقة في غاية الأهمية، وعلينا اللعب بذكاء بسبب الضغط البدني. نحن متحمسون لخوض مباراة في البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا".

وأضاف أن تحديد التشكيلة الأساسية ما يزال مبكرًا بعض الشيء، لكنه شدد على أن "الحصول على الثلاث نقاط أمر لا بد منه"، موضحًا أنه لا يفكر حاليًا في مباراة القادسية المقبلة.

خوض اللقاء أمام جماهير الأهلي

وأعرب يايسله عن سعادته الكبيرة بخوض اللقاء أمام جماهير الأهلي، مشيرًا إلى أن دعمهم المستمر يمثل عنصرًا مؤثرًا في مسار الفريق خلال البطولة التي يحمل لقبها. وقال: "جماهيرنا دائمًا ما تصنع الفارق، ونسعى للظهور بأفضل صورة".

الانتقادات الموجهة بسبب أداء الفريق

وعن الانتقادات التي طالت أداء الفريق في الفترة الماضية، أكد أنه لا يتابعها ولا تشغل تفكيره، موضحًا: "ما يهمني هو الفوز رغم الظروف التي نمر بها. لدينا لاعبون انضموا للمنتخبات الوطنية، وتعاملنا مع المباريات بالقائمة المتاحة".

ويأمل الأهلي أن يحقق فوزًا جديدًا يعيد الاستقرار الفني ويعزز حظوظه في العبور إلى الأدوار الإقصائية، في ظل تطلعات جماهيره الكبيرة للحفاظ على الهيمنة القارية.