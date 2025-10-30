أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك مواعيد المعسكر

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر في بطولة كأس العرب، أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان يواجه العديد من التحديات في الفترة الحالية، سواء على مستوى التنسيق مع الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددًا على أن الجميع يعمل من أجل تحقيق أداء ونتائج تليق باسم مصر في البطولة المرتقبة.



وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أنه عقد جلسة سابقة مع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي وعد بالتدخل للتنسيق مع إدارة نادي بيراميدز بشأن انضمام لاعبي الفريق إلى معسكر المنتخب.



وأشار مدير المنتخب إلى أن الرباعي أحمد الشناوي، مروان حمدي، أحمد سامي، وقطة، سيكونون ضمن صفوف المنتخب منذ بداية البطولة، مؤكدًا أنهم سيشاركون في المباريات الأولى.



وأضاف أحمد حسن أن الجهاز الفني كان قد رتب كافة الأمور المتعلقة بمواعيد البطولة، إلا أن فوز بيراميدز على أهلي جدة مؤخراً تسبب في بعض التداخل الزمني نظرًا لإقامة مباراتي الفريق يومي 3 و6 ديسمبر المقبل، ما أثر على ترتيبات المعسكر.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود تعاون كبير بين إدارة بيراميدز والجهاز الفني للنادي مع المنتخب الوطني، بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويضمن مشاركة متميزة في كأس العرب.