قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
المحكمة الإسرائيلية ترفض مجدداً طلب فريق نتنياهو تخفيف جدول محاكمته
لحماية الأطفال.. غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي بالقاهرة
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
أحمد حسن: الأهلي يعاني أزمة دفاعية واضحة.. والصفقات الجديدة لم تُحدث الفارق

رباب الهواري

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن النادي الأهلي يواجه أزمة دفاعية حقيقية رغم تعاقده مع عدد كبير من الصفقات المميزة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأداء داخل الملعب لا يوازي قيمة الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق.

وقال أحمد حسن ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc"، إن الفريق الأحمر يعاني من خلل واضح في المنظومة الدفاعية، موضحًا أن "أصغر مشجع أهلاوي يرى أن هناك أزمة في الدفاع، ففي مواسم سابقة لم يستقبل الأهلي سوى عشرة أهداف طوال الموسم، بينما استقبل حتى الآن 13 هدفًا رغم أننا لم نكمل ثلث الدوري".

وأضاف أن الأهلي بحاجة إلى ظهير أيسر قوي، لافتًا إلى أن الفريق كان يعتمد في السابق على قوة أطرافه الهجومية، خاصة مع علي معلول الذي كان يمثل أحد أهم مفاتيح اللعب.

وشدد أحمد حسن على أن أي فريق يسعى لحصد البطولات يجب أن يمتلك دفاعًا صلبًا وخط وسط متماسك، مؤكدًا أن "احتياجات الأهلي واضحة وضوح الشمس، ومن الأفضل التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم الخط الخلفي في أسرع وقت".

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

