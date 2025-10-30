أحمد حسن دروجبا: لاعبو الأهلي السبب في التعادل أمام بتروجت.. وخط الدفاع مستباح

ألقى أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، باللوم على لاعبي الأهلي في تعثر الفريق أمام بتروجت والتعادل أمامه بهدف لمثله في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إدارة الأهلي تعاقدت مع مجموعة مميزة وقوية من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية».

ورأى دروجبا أن لاعبي الأهلي هم السبب في التعادل أمام بتروجت اليوم بعد فشلهم في ترجمة الفرص المتاحة للتهديف في اللقاء.

وأشار دروجبا إلى أن خط دفاع الأهلي نقطة ضعف واضحة في الفريق وأصبح مستباحًا لكل فرق الدوري.

وتحدث دروجبا عن أن لاعبي الأهلي لا يستفيدون من الكرات العرضية التي تُلعب على مدار المباراة، مضيفًا أن خطوط لاعبي الأهلي في مباراة اليوم كانت بعيدة عن بعضها البعض.

وأكد دروجبا أن الأهلي كان بحاجة للتعاقد مع لاعبين في خط الدفاع إلى جانب التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل وسام أبو علي.

وحول رأيه إذا كان الإسباني خوسيه ريبيرو تعرض للظلم بإقالته بشكل مبكر، أجاب دروجبا قائلًا: «أنا مقدرش أقول كده، وأنا كان نفسي عماد النحاس يكمل مع الأهلي لأنه نجح مع الفريق وهو عارف إمكانيات كل اللاعبين، خلاف المدرب الأجنبي، الذي سيحتاج وقتًا للتعرف على إمكانيات الفريق، والوقت لا يتحمل التجربة وتضييع النقاط».