أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
انتصرنا على خدعة المناخ.. ترامب يرد على تصريحات بيل جيتس المثيرة للجدل
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية في 10 نوفمبر 2025
كيف نأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة؟ .. 3 أمور نغفل عنها
سلاح يوم القيامة.. روسيا تهدد من جديد بطوربيد بوسيدون النووي
البرودة الملحوظة.. تايوان تبدي قلقها من فتور العلاقات مع واشنطن
حاسبوا نفسكم.. وائل جمعة يوجه رسائل نارية للاعبي الأهلي
هانى رمزي: صراع خفي داخل الزمالك بين جون إدوارد والإدارة
بعد تأخير الساعة.. مترو الأنفاق يكشف مواعيده الجديدة
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
رياضة

أحمد حسن دروجبا: لاعبو الأهلي السبب في التعادل أمام بتروجت.. وخط الدفاع مستباح

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

ألقى أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، باللوم على لاعبي الأهلي في تعثر الفريق أمام بتروجت والتعادل أمامه بهدف لمثله في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وقال دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إدارة الأهلي تعاقدت مع مجموعة مميزة وقوية من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية».

ورأى دروجبا أن لاعبي الأهلي هم السبب في التعادل أمام بتروجت اليوم بعد فشلهم في ترجمة الفرص المتاحة للتهديف في اللقاء.

وأشار دروجبا إلى أن خط دفاع الأهلي نقطة ضعف واضحة في الفريق وأصبح مستباحًا لكل فرق الدوري.

وتحدث دروجبا عن أن لاعبي الأهلي لا يستفيدون من الكرات العرضية التي تُلعب على مدار المباراة، مضيفًا أن خطوط لاعبي الأهلي في مباراة اليوم كانت بعيدة عن بعضها البعض.

وأكد دروجبا أن الأهلي كان بحاجة للتعاقد مع لاعبين في خط الدفاع إلى جانب التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل وسام أبو علي.

وحول رأيه إذا كان الإسباني خوسيه ريبيرو تعرض للظلم بإقالته بشكل مبكر، أجاب دروجبا قائلًا: «أنا مقدرش أقول كده، وأنا كان نفسي عماد النحاس يكمل مع الأهلي لأنه نجح مع الفريق وهو عارف إمكانيات كل اللاعبين، خلاف المدرب الأجنبي، الذي سيحتاج وقتًا للتعرف على إمكانيات الفريق، والوقت لا يتحمل التجربة وتضييع النقاط».

الاهلي بتروجيت دورى نايل اخبار الرياضة

