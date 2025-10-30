بشير التابعي: الأهلي يحتاج 7 صفقات في يناير

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الجهاز المعاون للمدرب ييس توروب هو السبب في استبعاد المهاجم جراديشار من المشاركة في مباراة بتروجت، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الفنية داخل الفريق لا يتحملها المدير الفني وحده.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" الجهاز المعاون هو السبب في عدم مشاركة جراديشار أمام بتروجت، كما أن أحمد عبدالقادر كان قريبًا من الرحيل، لذلك توروب لا يضعه في حساباته".

وأضاف: "بن شرقي مستواه بعيد جدًا، أما تريزيجيه فلا يصح أن يخرج من الملعب حتى لو تراجع مستواه، لأنه لاعب لا يهدأ ويصنع الفارق بجهده وحركته المستمرة، ويمكن أن يكون أحمد عبدالقادر بديلًا له، بينما يأتي بن شرقي الخيار الثالث في الترتيب".

وتابع التابعي حديثه قائلًا: "زيزو لا يمكن استبداله، فهو من العناصر الثابتة في تشكيل الأهلي، أما إمام عاشور فإذا عاد في الوقت الحالي قد يتأثر سلبًا، لأنه يحتاج إلى مجموعة من اللاعبين المساندين داخل الملعب".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي بحاجة إلى "ثورة تصحيح" في فترة الانتقالات الشتوية، قائلاً: "الفريق يحتاج سبع صفقات جديدة في يناير لتعديل المسار والعودة للمنافسة بقوة على البطولات".