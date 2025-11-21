تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه الأساسي، الذي يخوض مباراة القادسية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب الإنماء.

وشهد تشكيل الأهلي، عودة أتانجا بالإضافة إلى جالينو وإيفان توني، وذلك بعد الظهور بشكل مثالي في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة القادسية كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، محمد سليمان.

خط الوسط: أتانجا، فرانك كيسيه، زياد الجهني.

خط الهجوم: رياض محرز، جالينو، إيفان توني.

وكان قد نجح الأهلي في الفوز بالمباراة الأخيرة على حساب نادي الاتحاد، سجله لاعب الفريق الجزائري رياض محرز، بعد أن لاحت له كرة حولها داخل الشباك.