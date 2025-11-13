الهلال يستعيد نجمه قبل مواجهة الفتح بدوري روشن

استعاد نادي الهلال السعودي مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الأسابيع الماضية، ليمنح الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي دفعة هجومية قوية قبل استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان نونيز قد غاب عن المشاركة منذ 30 أكتوبر الماضي، عقب شعوره بآلام في الركبة أثناء التدريبات، ليغيب بذلك عن مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن الجولة الرابعة، بالإضافة إلى مباراتي الشباب والنجمة في دوري روشن، واللتين حقق خلالهما الهلال الفوز رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المهاجم الأوروجواياني البالغ من العمر 26 عامًا شارك مؤخرًا في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح وتعافى تمامًا من الكدمة التي تعرض لها في الركبة، وسط ارتياح واضح من الطاقم الطبي والفني لعودته السريعة.

ويعمل الجهاز الفني حاليًا على رفع جاهزية نونيز البدنية والفنية تدريجيًا لضمان جاهزيته الكاملة قبل المواجهات المقبلة، حيث يضع إنزاجي خطة خاصة لإعادته إلى مستواه المعهود، نظرًا لأهميته في الخط الهجومي إلى جانب الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش والمالي موسى ماريغا.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة أمام الفتح يوم 22 نوفمبر الجاري على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، في لقاء يسعى من خلاله "الزعيم" لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارته لجدول الترتيب مع اكتمال صفوفه بعودة أبرز نجومه.