خضوع الثلاثي عبد القادر وشكري والشناوي لفحص طبي بالأهلي .. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور آخر تطورات الحالة الصحية احمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد الشناوي وموقفهم من مباراة الجيش الملكي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ خضوع الثلاثي أحمد عبد القادر، محمد شكري، محمد الشناوي لفحص طبي خلال الساعات القادمة؛ ليحدد موقفهم من المشاركة أمام الجيش الملكي



يستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز محمود تريزيجيه هدفين ومحمد شريف وإمام عاشور هدف لكل منهما.