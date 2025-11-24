قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
بيان أمريكي أوكراني: تقدم ملموس في محادثات جنيف وصياغة إطار السلام
قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانون
كيفية الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية
أشرف عبدالباقي: فوجئت بترشيح ابنتي زينة لإخراج ولد بنت شايب
حريق يتسبب في إصابة مهندس ونفوق كلب داخل شقة بأكتوبر
موقف صارم من التعليم بعد واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينسق مع القنصلية المصرية بالمغرب لإنهاء ترتيبات سفر البعثة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي اتصالاته المكثفة مع مسئولي القنصلية المصرية في المملكة المغربية، وذلك بهدف استكمال كافة الترتيبات اللازمة لسفر بعثة الفريق إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيبات السفر والإقامة قبل المواجهة المرتقبة

تأتي هذه التحركات في إطار حرص إدارة النادي على توفير أفضل الأجواء الممكنة للفريق، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التركيز والاستقرار للاعبين قبل اللقاء الهام. ويسعى الجهاز الإداري إلى التأكد من إنهاء جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بسفر البعثة، ومن بينها التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول اللاعبين والجهازين الفني والإداري إلى الأراضي المغربية دون أي معوقات.
 

متابعة شاملة لكافة التفاصيل التنظيمية

في السياق ذاته، يتابع مسئولو النادي الأهلي بصورة دقيقة كل ما يتعلق باستقبال البعثة فور وصولها إلى المغرب، حيث يتم التنسيق مع الجهات المختصة هناك لتأمين وسائل النقل المناسبة التي ستنقل الفريق من المطار إلى مقر الإقامة، إضافة إلى توفير الحافلات التي ستستخدم في التنقل بين الفندق وملعب التدريب طوال فترة الإقامة.

كما يشمل الاهتمام أيضًا اختيار فندق إقامة يليق باسم النادي الأهلي ويوفر أجواء هادئة تساعد اللاعبين على الراحة والاستعداد البدني والذهني للمباراة، إلى جانب التأكد من جاهزية ملاعب التدريب المخصصة للفريق وفقًا للمعايير المطلوبة.

العودة إلى القاهرة بطائرة خاصة

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الجيش الملكي مباشرة، وذلك عبر طائرة خاصة تم تجهيزها مسبقًا لضمان راحة اللاعبين وتقليل الإجهاد الناتج عن السفر، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه الخطوات حرص إدارة الأهلي على دعم الفريق بكل السبل الممكنة، وتوفير مناخ مثالي يساعده على تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره بنجاح في بطولة دوري أبطال أفريقيا


 

