رياضة

أشرف صبحي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة

ترأس وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، والذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بدعم وتطوير المؤسسات الرياضية والشبابية، وتعزيز الموقف المالي للصندوق خلال الفترة الحالية.


وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة أن الصندوق يعد ذراعاً تمويلية فعالة لدعم المشروعات الرياضية والشبابية في الدولة المصرية، مشيداً بما يتم تنفيذه من خطوات استراتيجية تسهم في توسيع الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للنشء والشباب بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية.


وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم موارد الصندوق واستثمارها بالشكل الذي يحقق أعلى عائد اقتصادي ومجتمعي، وبما يعزز من قدرات المؤسسات الرياضية والشبابية على تقديم خدمات نوعية في مختلف المحافظات .


وشدد الوزير على أهمية التوسع في الشراكات الاستثمارية وتطوير نماذج عمل مبتكرة داخل القطاع الرياضي والشبابي، بما يضمن تحقيق استدامة مالية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المرتبطة بالرياضة والتشغيل، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة تنفيذ المشروعات التي يساهم فيها الصندوق بشكل دوري لضمان سير العمل طبقاً للخطط الموضوعة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات ملموسة في مستوى البنية التحتية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.


وبدأ الاجتماع باعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2025، وذلك في ضوء ما تم تنفيذه من إجراءات وخطط عمل، كما تم استعراض الموقف المالي للصندوق عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى تاريخه، بالإضافة إلى موقف الاستثمارات والكيانات التي يساهم فيها الصندوق منها الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (Captex)، حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للشركة، والعمل على زيادة رأس مال الشركة لدعم خططها الإنتاجية والتطويرية.


كما تم الوقوف على ما تحقق من نجاحات ملموسة خلال الفترة الماضية، شملت استعراض نجاحات الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية "Captex"، والتي تواصل تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع حجم أعمالها في السوق المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات القطاع الرياضي.


وناقش الاجتماع عرض استثمارات الصندوق في شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، واستعراض ما تم تنفيذه من مشروعات وخدمات رياضية وشبابية في مختلف المحافظات، حيث تم مناقشة إنجازات شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، فيما يتعلق بتطوير المنشآت وتعظيم الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين، وبما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالبنية الرياضية والشبابية.


كما تطرق الاجتماع إلى معدل نمو الأرباح في الشركتين، حيث تم التأكيد على الوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تعزز من فرص التوسع وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.


كما تمت مناقشة استثمارات الصندوق في مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة، ومتابعة الموقف المالي والفني الخاص بالمركز، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للشباب والأهالي.


ووافق المجلس على اعتماد المبالغ التي تم صرفها من الموارد الذاتية للصندوق خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى تاريخه، في ضوء الأطر الرقابية والمالية المعتمدة.


وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على تخصيص جزء من موارد الصندوق لتعزيز بنود القطاع الرياضي ودعم البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير الأنشطة الرياضية على مستوى الجمهورية.


كما وافق المجلس على دعم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاستكمال التعاقد مع المعمل الإنجليزي وتنفيذ المهام الفنية المرتبطة بخطط التطوير ودعم الاعتماد الدولي للمعمل المصري.
 

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تطوير المؤسسات الرياضية والشبابية تعزيز الموقف المالي للصندوق

