خلال الإدلاء بصوته.. وزير الداخلية: انتخابات النواب تسير بشكل منتظم

قام محمود توفيق وزير الداخلية ، صباح اليوم الإثنين الموافق 24 الجارى بالإدلاء بصوته فى إنتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الإنتخابية.

وأكد توفيق، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية فى حالة إستنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الإنتخابية ، بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين ، للإدلاء بأصواتهم فى مناخ آمن .

وأوضح “وزير الداخلية”، أن كافة المحافظات تشهد حالة من الإستقرار الأمنى، وأن مجريات العملية الإنتخابية تسير بشكل منتظم.

