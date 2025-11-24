رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات النواب: مناخ ديمقراطي تسوده الشفافية والنزاهة.. صور

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين بالإدلاء بصوته في أول أيام التصويت بالداخل للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتأكيدًا على أهمية مشاركة المواطنين السياسية وممارستهم لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.

كما أشاد بأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس النواب، مثمنًا دورهم في أداء مهام رسالتهم الوطنية السامية، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم؛ بما يكفل حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها، ليدلي كل ناخب بصوته وسط مناخ ديمقراطي تسوده الشفافية والنزاهة.